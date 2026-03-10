Жінка через 17 років подала до суду на юристів за неправильну пораду під час розлучення — і програла

Суд вирішив, що позов подали запізно, адже жінка знала про обставини справи значно раніше.

Колишня клієнтка британської юридичної фірми програла апеляцію у справі, де вимагала майже 1,3 млн фунтів стерлінгів компенсації за нібито неправильні юридичні поради під час розлучення. Суд вирішив, що жінка звернулася із позовом надто пізно. Про це повідомляє Law Society Gazette.

Що сталося

Справу розглядав Апеляційний суд Англії та Уельсу у процесі Kay v Martineau Johnson.

Позивачка Еллен Кей заявляла, що юристи компанії Martineau Johnson неправильно порадили їй погодитися на фінансову угоду під час розлучення.

За умовами цієї домовленості вона отримала:

гроші від продажу спільної нерухомості;

4 тис. фунтів одноразової виплати як утримання;

80% коштів від судового спору із забудовником їхнього будинку.

На той момент жінка не мала претензій до юристів.

Чому виникла суперечка

Через деякий час Кей дізналася, що її колишній чоловік приховав частину свого майна. Після цього вона поцікавилася у юристів, чи можна переглянути угоду про розлучення.

Фірма відповіла, що підстав для перегляду немає, і у 2009 році припинила представляти її інтереси.

Втім жінка продовжувала сумніватися у справедливості угоди. У 2018 році вона отримала від юристів матеріали своєї справи, а у 2023 році подала позов, звинувативши їх у професійній недбалості.

Чому суд відмовив

Юридична фірма заявила, що позов подано після закінчення строків, встановлених законом.

Суд погодився з цим. Суддя лорд Ньюї зазначив, що навіть якщо у жінки були фінансові труднощі, вона мала можливість раніше звернутися за юридичною допомогою. Також немає доказів, що вона намагалася знайти безоплатну допомогу або юриста, який працює за оплатою після виграної справи.

Суд дійшов висновку, що затримка була пов’язана швидше з відкладанням справи, а не з нестачею грошей.

Остаточне рішення

Інший суддя, лорд Мейлз, додав, що жінка вже у 2009 році мала достатньо інформації, щоб почати судовий процес.

У результаті апеляцію відхилили, а рішення попереднього суду залишили без змін.

