У Дніпрі ексвійськовослужбовиця за $20000 обіцяла допомогти уникнути мобілізації через ВЛК

Під час обшуків у ексвійськовослужбовиці вилучено понад 30 тис доларів, 119 тис грн, отримані 9 тис доларів неправомірної вигоди.

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру колишній військовослужбовиці за зловживання впливом. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2025 року підозрювана запропонувала чоловіку за 20 тис доларів організувати уникнення мобілізації. 9 000 із цієї суми призначалися для виготовлення фіктивних медичних документів про нібито наявність тяжкого захворювання, а решта - для передачі працівникам РТЦК та ВЛК.

Жінка пояснила механізм отримання документів, надала інструкції для проходження ВЛК та повідомила про можливість внесення необхідних відомостей до електронної системи охорони здоров’я. Також запевнила, що зможе вплинути на посадовців ВЛК одного з РТЦК та СП Дніпра, щоб ті ухвалили рішення про непридатність до військової служби.

4 березня підозрювана отримала обумовлену частину коштів. Одразу після передачі грошей її затримали. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Під час обшуків вилучено понад 30 тис доларів США, 119 тис грн, отримані 9 тис доларів неправомірної вигоди, мобільні телефони, печатки медичних закладів та медичні документи приблизно щодо 250 військовозобов’язаних. Їхні обставини наразі перевіряються у межах досудового розслідування», - заявили в ОГП.

Також перевіряється причетність до злочину посадових осіб РТЦК та СП і військово-лікарської комісії.

