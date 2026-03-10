Південна Корея платить бабусям і дідусям по 200 доларів на місяць за догляд за онуками

Так влада намагається допомогти сім’ям із доглядом за дітьми та підвищити народжуваність.

У Південній Кореї місцева влада запроваджує нову програму підтримки сімей: бабусі та дідусі можуть отримувати грошову допомогу за догляд за онуками. Така ініціатива покликана полегшити догляд за дітьми та допомогти країні подолати низьку народжуваність. Про це повідомляє Independent.

Так, на острові Чеджу з березня планують платити родичам приблизно 200 доларів на місяць, якщо вони доглядають за малими дітьми замість того, щоб родина користувалася послугами дитячих садків або нянь.

Відповідну програму вже схвалила місцева асамблея. Вона запроваджується після успішного досвіду столиці країни — Сеула.

Як працює виплата

У Сеулі така програма діє з 2023 року. Там сім’ї отримують 300 тисяч вон (приблизно 200 доларів) на місяць, якщо бабусі, дідусі або інші родичі доглядають дитину щонайменше 40 годин на місяць.

Право на виплату мають сім’ї, які:

виховують дітей віком від 2 до 3 років;

мають дохід не вище 150% середнього по країні;

мають труднощі з організацією догляду за дітьми.

Йдеться, наприклад, про родини, де працюють обоє батьків, одиноких батьків або сім’ї з кількома дітьми.

Програма стала дуже популярною

За результатами опитування влади Сеула:

99,2% бабусь і дідусів, які доглядають онуків у межах програми, задоволені нею;

99,5% учасників готові порадити її іншим сім’ям.

До кінця 2025 року таку допомогу в столиці отримали 5466 людей.

Останніми роками в Південній Кореї дедалі більше сімей покладаються на допомогу старшого покоління. Це пов’язано зі зростанням вартості життя, нестачею місць у дитячих садках і тим, що все більше матерів працюють.

Дослідження показало, що серед родичів, які доглядають дітей:

54% — бабусі з боку матері;

36,4% — бабусі з боку батька;

менше 10% — дідусі.

Батьки пояснюють свій вибір тим, що:

48% не повністю довіряють няням чи працівникам дитсадків;

46,4% говорять про нестачу екстреного догляду за дітьми;

45,6% визнають, що самостійно поєднувати роботу і виховання дуже складно.

Демографічна проблема

Південна Корея вже багато років бореться з різким падінням народжуваності. Тому влада активно запроваджує різні програми підтримки сімей.

У 2025 році в країні народилося 254 500 дітей — це на 6,8% більше, ніж роком раніше. Коефіцієнт народжуваності зріс з 0,75 до 0,80 дитини на одну жінку.

Водночас витрати на виховання дітей продовжують зростати. У 2025 році середня щомісячна вартість утримання дитини в країні перевищила 1,1 млн вон (близько 750 доларів).

Саме тому влада розширює програми допомоги сім’ям, і виплати бабусям і дідусям за догляд за онуками стали одним із нових способів підтримки батьків.

