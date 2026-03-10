ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки

Державне бюро розслідувань здійснює розслідування майже 3 тисячі справ про державну зраду та колабораціонізм.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань здійснює розслідування 2 961 кримінального провадження щодо злочинів проти національної безпеки України. Йдеться, зокрема, про державну зраду, колабораційну діяльність та інші правопорушення, пов’язані зі співпрацею з державою-агресором.

Як повідомили у ДБР, серед відкритих проваджень:

1 977 справ — за фактами державної зради (ст. 111 КК України);

774 справи — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);

53 справи — за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України);

інші — за суміжними статтями.

Станом на березень 2026 року у межах цих розслідувань:

1 627 особам повідомлено про підозру;

522 особи оголошено в розшук;

1 361 особу перевіряють на причетність до злочинів проти національної безпеки;

1 416 обвинувальних актів уже направлено до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.