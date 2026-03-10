  1. В Україні

ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки

23:59, 10 березня 2026
Державне бюро розслідувань здійснює розслідування майже 3 тисячі справ про державну зраду та колабораціонізм.
Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань здійснює розслідування 2 961 кримінального провадження щодо злочинів проти національної безпеки України. Йдеться, зокрема, про державну зраду, колабораційну діяльність та інші правопорушення, пов’язані зі співпрацею з державою-агресором.

Як повідомили у ДБР, серед відкритих проваджень:

  • 1 977 справ — за фактами державної зради (ст. 111 КК України);
  • 774 справи — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);
  • 53 справи — за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України);
  • інші — за суміжними статтями.

Станом на березень 2026 року у межах цих розслідувань:

  • 1 627 особам повідомлено про підозру;
  • 522 особи оголошено в розшук;
  • 1 361 особу перевіряють на причетність до злочинів проти національної безпеки;
  • 1 416 обвинувальних актів уже направлено до суду.

