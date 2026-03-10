  1. В Україні

$30 за фальшиві $100: на Одещині викрили схему збуту підробленої валюти

23:30, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці задокументували продаж 9 400 фальшивих доларів.
$30 за фальшиві $100: на Одещині викрили схему збуту підробленої валюти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру двом іноземцям, які організували збут підробленої іноземної валюти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, чоловіки налагодили на території Одеської області продаж підроблених банкнот номіналом 100 доларів США. Фальшиві купюри пропонували за 30 справжніх доларів за одну.

У такий спосіб вони планували збути підроблену валюту на суму близько 20 тис. доларів США. Правоохоронці задокументували продаж 9 400 фальшивих доларів.

Експертиза встановила, що вилучені банкноти не відповідають справжнім за способом виготовлення та захисними елементами, хоча зовні були подібні до оригіналу.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура шахрай Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інна Отрош і Ольга Примак-Березовська представили бачення роботи РСУ на з’їзді суддів

Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська представили делегатам ХХ з’їзду своє бачення розвитку самоврядування, наголосивши на необхідності чітких критеріїв оцінювання та важливості командної роботи для відновлення довіри до системи.

Позиція ВП ВС: після втрати права на виконання рішення стягнення 3% річних неможливе

Велика Палата Верховного Суду сформулювала підхід до застосування статті 625 ЦК України у випадках, коли рішення суду про стягнення боргу залишається невиконаним, але кредитор втрачає право на його примусове виконання.

На ХХ з’їзді розгорілася дискусія щодо формування Ради суддів: чи можна голосувати за відсутніх кандидатів

Перед делегатами постало питання, чи можна обирати тих кандидатів, які відсутні на З’їзді.

Уряд прибрав із фонду ліквідації норму про нове будівництво житла для постраждалих від війни

Фонд ліквідації наслідків агресії більше не фінансує будівництво житла для тих, хто його втратив через війну.

Дмитро Круподеря та Тетяна Спірідонова: З’їзд суддів обрав двох нових членів Вищої ради правосуддя

ХХ черговий з'їзд суддів України обрав двох нових членів ВРП: нові представники у Вищій раді правосуддя і результати голосування.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]