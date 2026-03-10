$30 за фальшиві $100: на Одещині викрили схему збуту підробленої валюти

Правоохоронці задокументували продаж 9 400 фальшивих доларів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру двом іноземцям, які організували збут підробленої іноземної валюти.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, чоловіки налагодили на території Одеської області продаж підроблених банкнот номіналом 100 доларів США. Фальшиві купюри пропонували за 30 справжніх доларів за одну.

У такий спосіб вони планували збути підроблену валюту на суму близько 20 тис. доларів США. Правоохоронці задокументували продаж 9 400 фальшивих доларів.

Експертиза встановила, що вилучені банкноти не відповідають справжнім за способом виготовлення та захисними елементами, хоча зовні були подібні до оригіналу.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.