На Закарпатті викрили чиновника, який планував отримати «відкат» у 120 тисяч гривень

На Закарпатті правоохоронці викрили посадовця однієї з міськрад, який планував отримати «відкат». Йдеться про начальника відділу будівництва та ремонту профільного Управління однієї з міськрад. Про це повідомило Управління СБ України в Закарпатській області.

Зазначається, що чиновник планував отримати 120 тисяч гривень «відкату» від виконроба одного з будівельних підприємств, задіяного в реконструкції привокзальної площі.

«За хабар посадовець обіцяв «безперешкодне» погодження всієї необхідної документації та затвердження актів виконаних робіт.

При цьому фігурант був офіційно уповноваженою особою та відповідальним за якість реконструкції об’єкту», - заявили в СБУ.

Правоохоронці задокументували факт отримання чиновником частини раніше обумовленої суми неправомірної вигоди.

Наразі посадовцю міськради повідомлено про підозру. Йому загрожує до чотирьох років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

