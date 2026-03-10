  1. В Україні

На Закарпатті викрили чиновника, який планував отримати «відкат» у 120 тисяч гривень

23:12, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чиновник планував отримати 120 тисяч гривень «відкату» від виконроба одного з будівельних підприємств, задіяного в реконструкції привокзальної площі.
На Закарпатті викрили чиновника, який планував отримати «відкат» у 120 тисяч гривень
Фото: ssu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці викрили посадовця однієї з міськрад, який планував отримати «відкат». Йдеться про начальника відділу будівництва та ремонту профільного Управління однієї з міськрад. Про це повідомило Управління СБ України в Закарпатській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що чиновник планував отримати 120 тисяч гривень «відкату» від виконроба одного з будівельних підприємств, задіяного в реконструкції привокзальної площі.

«За хабар посадовець обіцяв «безперешкодне» погодження всієї необхідної документації та затвердження актів виконаних робіт.

При цьому фігурант був офіційно уповноваженою особою та відповідальним за якість реконструкції об’єкту», - заявили в СБУ.

Правоохоронці задокументували факт отримання чиновником частини раніше обумовленої суми неправомірної вигоди.

Наразі посадовцю міськради повідомлено про підозру. Йому загрожує до чотирьох років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Закарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інна Отрош і Ольга Примак-Березовська представили бачення роботи РСУ на з’їзді суддів

Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська представили делегатам ХХ з’їзду своє бачення розвитку самоврядування, наголосивши на необхідності чітких критеріїв оцінювання та важливості командної роботи для відновлення довіри до системи.

Позиція ВП ВС: після втрати права на виконання рішення стягнення 3% річних неможливе

Велика Палата Верховного Суду сформулювала підхід до застосування статті 625 ЦК України у випадках, коли рішення суду про стягнення боргу залишається невиконаним, але кредитор втрачає право на його примусове виконання.

На ХХ з’їзді розгорілася дискусія щодо формування Ради суддів: чи можна голосувати за відсутніх кандидатів

Перед делегатами постало питання, чи можна обирати тих кандидатів, які відсутні на З’їзді.

Уряд прибрав із фонду ліквідації норму про нове будівництво житла для постраждалих від війни

Фонд ліквідації наслідків агресії більше не фінансує будівництво житла для тих, хто його втратив через війну.

Дмитро Круподеря та Тетяна Спірідонова: З’їзд суддів обрав двох нових членів Вищої ради правосуддя

ХХ черговий з'їзд суддів України обрав двох нових членів ВРП: нові представники у Вищій раді правосуддя і результати голосування.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]