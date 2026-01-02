  1. Відео
У Львові ліфт застряг між поверхами – чоловік впав у шахту: відео

22:18, 2 січня 2026
Під час очікування допомоги один із чоловіків вирішив самостійно вибратися з ліфта, однак не втримався та впав у ліфтову шахту, опинившись на першому поверсі.
У ніч на 2 січня під ранок у Львові рятувальники визволили трьох чоловіків, які опинилися заблокованими в ліфті багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, о 04:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про інцидент на вулиці Миколайчука. У дев’ятиповерхівці ліфт зупинився між п’ятим і шостим поверхами, внаслідок чого троє чоловіків не змогли самостійно вибратися.

Під час очікування допомоги один із застряглих вирішив самостійно покинути кабіну, однак не втримався і впав у ліфтову шахту, опинившись на першому поверсі будинку.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували двері шахти, підняли потерпілого та передали його медикам. Постраждалого, 2007 року народження, госпіталізували до лікарні з травмами середнього ступеня важкості.

Також співробітники ДСНС визволили ще двох чоловіків, які залишалися в ліфті. Вони не зазнали травм і від медичної допомоги відмовилися.

