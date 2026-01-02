  1. Видео
  2. / В Украине

Во Львове лифт застрял между этажами — мужчина упал в шахту: видео

22:18, 2 января 2026
Во время ожидания помощи один из мужчин решил самостоятельно выбраться из лифта, однако не удержался и упал в лифтовую шахту, очутившись на первом этаже.
Во Львове лифт застрял между этажами — мужчина упал в шахту: видео
В ночь на 2 января под утро во Львове спасатели освободили трех мужчин, которые оказались заблокированными в лифте многоэтажного жилого дома.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в 04:22 в Службу спасения поступило сообщение об инциденте на улице Миколайчука. В девятиэтажном доме лифт остановился между пятым и шестым этажами, в результате чего трое мужчин не смогли самостоятельно выбраться.

Во время ожидания помощи один из застрявших решил самостоятельно покинуть кабину, однако не удержался и упал в лифтовую шахту, оказавшись на первом этаже дома.

С помощью специального инструмента спасатели деблокировали двери шахты, подняли пострадавшего и передали его медикам. Пострадавшего, 2007 года рождения, госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.

Также сотрудники ГСЧС освободили еще двух мужчин, которые оставались в лифте. Они не получили травм и от медицинской помощи отказались.

