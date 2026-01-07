За рік на ТЦК надійшло близько 6 тисяч скарг – Лубінець закликав переглянути систему мобілізації

За словами омбудсмена, кількість звернень щодо дій ТЦК та СП зросла в рази з початку повномасштабної війни.

У 2025 році до Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло приблизно 6 тисяч звернень щодо порушень прав людини з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час здійснення мобілізаційних заходів. Про це в інтерв’ю Дмитрові Гордону повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, кількість звернень щодо дій ТЦК та СП зростає з кожним роком. Якщо у 2022 році було зафіксовано лише 18 таких звернень, то у 2023 році їхня кількість сягнула близько 500. У 2024 році до Офісу омбудсмена зі скаргами звернулися вже 3,5 тис. осіб.

Омбудсмен заявив, що дії органів державної влади підірвали мотивацію громадян, які у 2022-2023 роках свідомо йшли служити та прагнули стати частиною сил оборони. За його словами, в Україні так і не було побудовано систему, яка могла б гідно пропонувати людині місце в Збройних силах, чітко визначати умови служби та забезпечувати належну фінансову винагороду.

Натомість, за словами Лубінця, було створено «систему примусу».

Дмитро Лубінець повідомив про випадки, коли представники ТЦК та СП силоміць утримували людей у своїх приміщеннях тижнями без можливості телефонного зв’язку.

«Чи від цього виграє Україна? Ні. Чи від цього виграли Збройні сили України? Ні. Усі військові, з якими я спілкувався на передовій, – усі кажуть, що нам не треба «бусифіковані» військові. Нам треба вмотивовані, підготовлені. Тому, на мій погляд, система повинна бути максимально швидко перероблена», – зауважив омбудсмен.

Лубінець вважає, що система мобілізації має бути якнайшвидше переглянута. Серед ключових рішень він назвав створення ефективної системи рекрутингу та запровадження чіткої фінансової мотивації для військовослужбовців.

Омбудсмен запропонував, щоб людина, яка підписує контракт на рік, одразу отримувала суттєву грошову виплату — наприклад, 1 млн грн або близько $25 тис. За продовження контракту, за його словами, виплати мають зростати у прогресії.

