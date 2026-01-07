  1. В Украине

За год в ТЦК поступило около 6 тысяч жалоб – Лубинец призвал пересмотреть систему мобилизации

07:36, 7 января 2026
По словам омбудсмена, количество обращений относительно действий ТЦК и СП возросло в разы с начала полномасштабной войны.
За год в ТЦК поступило около 6 тысяч жалоб – Лубинец призвал пересмотреть систему мобилизации
В 2025 году в Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило около 6 тысяч обращений о нарушениях прав человека со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки при осуществлении мобилизационных мероприятий. Об этом в интервью Дмитрию Гордону сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, количество обращений в отношении действий ТЦК и СП растет с каждым годом. Если в 2022 году было зафиксировано только 18 таких обращений, то в 2023 году их количество достигло около 500. В 2024 году в Офис омбудсмена с жалобами обратились уже 3,5 тыс. человек.

Омбудсмен заявил, что действия органов государственной власти подорвали мотивацию граждан, которые в 2022-2023 годах сознательно шли служить и стремились стать частью сил обороны. По его словам, в Украине так и не была построена система, которая могла бы достойно предлагать человеку место в Вооруженных силах, четко определять условия службы и обеспечивать надлежащее финансовое вознаграждение.

Вместо этого, по словам Лубинца, была создана «система принуждения».

Дмитрий Лубинец сообщил о случаях, когда представители ТЦК и СП силой удерживали людей в своих помещениях неделями без возможности телефонной связи.

«Выиграет ли от этого Украина? Нет. Выиграли ли от этого Вооруженные силы Украины? Нет. Все военные, с которыми я общался на передовой, – все говорят, что нам не нужны «бусифицированные» военные. Нам нужны мотивированные, подготовленные. Поэтому, на мой взгляд, система должна быть максимально быстро переработана», – отметил омбудсмен.

Лубинец считает, что система мобилизации должна быть как можно скорее пересмотрена. Среди ключевых решений он назвал создание эффективной системы рекрутинга и введение четкой финансовой мотивации для военнослужащих.

Омбудсмен предложил, чтобы человек, который подписывает контракт на год, сразу получал существенную денежную выплату — например, 1 млн грн или около $25 тыс. За продление контракта, по его словам, выплаты должны расти в прогрессии.

ТЦК мобилизация Дмитрий Лубинец

