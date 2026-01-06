  1. В Україні

П’ять днів йшов до Румунії, заблукав і викликав рятувальників — у Карпатах врятували чоловіка

23:30, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
12 годин прикордонники шукали у горах заблукалого чоловіка.
П’ять днів йшов до Румунії, заблукав і викликав рятувальників — у Карпатах врятували чоловіка
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонники відділу «Шибени» врятували чоловіка, який перебував у горах Верховинського району Івано-Франківської області, і не міг самостійно пересуватись. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок охоронці кордону спільно зі співробітниками ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав у лісі на снігу», - йдеться у заяві.

Група реагування допомогла ослабленому порушнику спуститися з гори та доставила до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися.

Під час співбесіди 30-річний житель Дніпропетровської області зізнався, що п’ять діб подорожував Карпатами та планував таким чином незаконно дістатися до Румунії, але не усвідомлював, що гірський маршрут буде таким важким та небезпечним.

За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушника було складено протокол за ст.204-1 КУпАП. Подальшу його долю вирішить суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

ДСНС Державна прикордонна служба Прикарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]