П’ять днів йшов до Румунії, заблукав і викликав рятувальників — у Карпатах врятували чоловіка

Прикордонники відділу «Шибени» врятували чоловіка, який перебував у горах Верховинського району Івано-Франківської області, і не міг самостійно пересуватись. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок охоронці кордону спільно зі співробітниками ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав у лісі на снігу», - йдеться у заяві.

Група реагування допомогла ослабленому порушнику спуститися з гори та доставила до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися.

Під час співбесіди 30-річний житель Дніпропетровської області зізнався, що п’ять діб подорожував Карпатами та планував таким чином незаконно дістатися до Румунії, але не усвідомлював, що гірський маршрут буде таким важким та небезпечним.

За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушника було складено протокол за ст.204-1 КУпАП. Подальшу його долю вирішить суд.