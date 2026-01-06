  1. В Украине

Пять дней шел в Румынию, заблудился и вызвал спасателей — в Карпатах спасли мужчину

23:30, 6 января 2026
12 часов пограничники искали в горах заблудившегося мужчину.
Пять дней шел в Румынию, заблудился и вызвал спасателей — в Карпатах спасли мужчину
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Пограничники отдела «Шибены» спасли мужчину, который находился в горах Верховинского района Ивано-Франковской области и не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«Поисковая операция длилась около 12 часов. Под утро пограничники совместно с сотрудниками ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину, который лежал в лесу на снегу», — говорится в сообщении.

Группа реагирования помогла ослабленному нарушителю спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, обеспечили едой и дали возможность согреться.

Во время беседы 30-летний житель Днепропетровской области признался, что в течение пяти суток путешествовал по Карпатам и планировал таким образом незаконно попасть в Румынию, однако не осознавал, что горный маршрут будет настолько сложным и опасным.

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении правонарушителя был составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу решит суд.

