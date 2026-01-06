Куди звертатися, якщо військовослужбовець ЗСУ не виходить на зв’язок: у ТЦК пояснили

Як зазначають у ТЦК, у разі тривалої відсутності зв’язку важливо не зволікати та не покладатися на чутки, а одразу звертатися по офіційну допомогу.

Сумський обласний ТЦК та СП оприлюднив роз’яснення для родичів і близьких військовослужбовців та цивільних осіб, які втратили зв’язок із людьми, що перебувають на фронті, у прифронтових районах або на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначають у ТЦК, у разі тривалої відсутності зв’язку важливо не зволікати та не покладатися на чутки, а одразу звертатися по офіційну допомогу. Це стосується випадків, коли неможливо додзвонитися до військовослужбовця ЗСУ, родич зник після обстрілів чи бойових дій, людина перестала виходити на зв’язок з тимчасово окупованої території або не дісталася до безпечного місця під час евакуації.

У таких ситуаціях рекомендують звертатися до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для цього працює гаряча лінія 16-98, де фахівці надають консультації щодо алгоритму дій, переліку необхідних документів і подальшої взаємодії з державними органами.

Також можна звернутися:

за телефоном приймальні: (044) 254 74 33;

електронною поштою: [email protected].

Офіційному портал з питань зниклих безвісти – за посиланням.

