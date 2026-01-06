  1. В Україні

Куди звертатися, якщо військовослужбовець ЗСУ не виходить на зв’язок: у ТЦК пояснили

22:18, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як зазначають у ТЦК, у разі тривалої відсутності зв’язку важливо не зволікати та не покладатися на чутки, а одразу звертатися по офіційну допомогу.
Куди звертатися, якщо військовослужбовець ЗСУ не виходить на зв’язок: у ТЦК пояснили
Фото: АрміяInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сумський обласний ТЦК та СП оприлюднив роз’яснення для родичів і близьких військовослужбовців та цивільних осіб, які втратили зв’язок із людьми, що перебувають на фронті, у прифронтових районах або на тимчасово окупованих територіях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначають у ТЦК, у разі тривалої відсутності зв’язку важливо не зволікати та не покладатися на чутки, а одразу звертатися по офіційну допомогу. Це стосується випадків, коли неможливо додзвонитися до військовослужбовця ЗСУ, родич зник після обстрілів чи бойових дій, людина перестала виходити на зв’язок з тимчасово окупованої території або не дісталася до безпечного місця під час евакуації.

У таких ситуаціях рекомендують звертатися до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для цього працює гаряча лінія 16-98, де фахівці надають консультації щодо алгоритму дій, переліку необхідних документів і подальшої взаємодії з державними органами.

Також можна звернутися:

  • за телефоном приймальні: (044) 254 74 33;
  • електронною поштою: [email protected].

Офіційному портал з питань зниклих безвісти – за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]