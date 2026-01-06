Куда обращаться, если военнослужащий ВСУ не выходит на связь: в ТЦК разъяснили

Как отмечают в ТЦК, в случае длительного отсутствия связи важно не медлить и не полагаться на слухи, а сразу обращаться за официальной помощью.

Фото: АрміяInform

Сумской областной ТЦК и СП обнародовал разъяснения для родственников и близких военнослужащих и гражданских лиц, которые потеряли связь с людьми, находящимися на фронте, в прифронтовых районах или на временно оккупированных территориях.

Как отмечают в ТЦК, в случае длительного отсутствия связи важно не медлить и не полагаться на слухи, а сразу обращаться за официальной помощью. Это касается случаев, когда невозможно дозвониться до военнослужащего ВСУ, родственник исчез после обстрелов или боевых действий, человек перестал выходить на связь с временно оккупированной территории либо не добрался до безопасного места во время эвакуации.

В таких ситуациях рекомендуют обращаться к Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Для этого работает горячая линия 16-98, где специалисты предоставляют консультации по алгоритму действий, перечню необходимых документов и дальнейшему взаимодействию с государственными органами.

Также можно обратиться:

по телефону приемной: (044) 254 74 33;

по электронной почте: [email protected].

Официальный портал по вопросам пропавших без вести — по ссылке.

