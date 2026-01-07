ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Третій апеляційний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого без повістки та реального медогляду примусово доставили до ТЦК. Суд дійшов висновку, що територіальні центри комплектування не мають права затримувати громадян, а мобілізація, проведена з порушенням процедури, не є «незворотною» — військову частину зобов’язав звільнити мобілізованого та виключити його зі списків особового складу. Про це йдеться в Постанові суду у справі № 160/6554/25.

Обставини справи

Позивач звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Військової частини у якому просив: визнати протиправним та скасувати наказ начальника щодо призову на військову службу під час мобілізації. А також зобов’язати військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 23 листопада 2024 року його було примусово доставлено невідомими особами до приміщення , де він безпідставно утримувався до 27 листопада 2024 року включно.

Крім того позивача було направлено на проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої його було визнано придатною до військової служби та призвано за мобілізацією. Водночас позивач при розгляді справи заувадив, що не проходив, оскільки відмовився від ВЛК через відсутність медичних документів. Водночас позивач не отримував під особистий підпис направлення на ВЛК та повістку про призов на військову службу.

З огляду на викладене позивач вважає, що його призов на військову службу під час мобілізації здійснено з порушенням вимог чинного законодавства та є незаконним.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01 травня 2025 року в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на неповне з’ясування судом першої інстанції обставин справи, просив скасувати рішення суду та ухвалити нове — про задоволення позову в повному обсязі.

Апеляційна скарга обґрунтована доводами, викладеними в адміністративному позові.

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Позиція суду

Як йдеться в матеріалах справи, відносно позивача було проведено огляд ВЛК. Крім того, повний пакет супровідних документів історії хвороби, результати обстежень, висновки вузьких спеціалістів відсутній. Враховуючи те, що довідка ВЛК це не просто формальність, а документ, який має юридичну силу, довідка ВЛК має бути завірена печаткою військово-лікарської комісії, містити повні реквізити установи, дату, номер протоколу та підписи членів комісії.

Оскільки, саме довідка ВЛК є офіційним підтвердженням висновку про стан здоров`я особи та її придатність або непридатність до військової служби, тому така довідка видається лише за результатами проходження військово-лікарської комісії, яка складається з лікарів різних спеціальностей. Рішення комісії заноситься до актів, після чого оформляється довідка ВЛК, яка передається до ТЦК або вручається особі на руки.

В даному випадку, враховуючи, що медичний огляд не може бути проведений без аналізів та інших інструментальних маніпуляцій, щоб встановити об`єктивний ступінь придатності людини до військової служби, такий медичний огляд не відповідає Положенню про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України і фактично йому суперечить.

Суд, звернув увагу, що такі дії відповідача щодо організації проведення військово-лікарської комісії стосовно позивача та оформлення документів за наслідками її проведення є протиправними і тягнуть за собою визнання протиправними і скасування рішень про проведення військово-лікарської комісії щодо позивача за умови її проведення.

Отже, відповідно до обставин звернення представника позивача до органів поліції на лінію «№102» про затримку і доставлення до Індустріального РТЦК за порушення правил військового обліку (порушення законодавства про мобілізацію та мобілізаційну підготовку) без направлення відповідачем на адресу позивача повістки, без складання керівником РТЦК та СП Електронного звернення за встановленою формо, без накладення на нього КЕП.

На думку суду, такі дії є порушеннями з боку відповідача процедури призову позивача на військову службу під час мобілізації, що призвело до порушення відповідачем прав та інтересів позивача, які тепер підлягають судовому захисту у межах даної справи. Крім того жодних пояснень щодо вказаних обставин відповідач до суду не надав.

Крім того, представники ТЦК не мають права затримувати громадян і тим паче примусово доправляти їх до територіальних центрів комплектування. Повноваження проводити адміністративне затримання та примусово доправляти громадянина до ТЦК мають лише працівники поліції. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов`язаних, такого права не мають.

Як встановив суд, працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу може тільки поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним.

Таким чином, затримання осіб, як захід забезпечення провадження у справах за КУпАП, входить до компетенції Національної поліції та інших органів у випадках, визначених у ст. 262 КУпАП. До цього переліку центри комплектування не віднесено.

У вищезазначеній справі позивач оскаржував не акт індивідуальної дії (наказ начальника районного ТЦК та СП про мобілізацію позивача), а дії щодо порушення, допущені під час процедури проведення ВЛК, отже, справи не є тотожними.

Суд встановив, що наказ начальника про призов на військову службу під час мобілізації є протиправним та підлягає скасуванню. Такий захист не порушує публічних правовідносин у сфері проходження військової служби під час мобілізації, а спрямований на запобігання порушенню прав і законних інтересів як позивача, так і інших громадян з боку районного ТЦК та СП.

За результатами розгляду справи суд апеляційної інстанції скасував рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду та прийняв нове судове рішення, яким визнано протиправним і скасовано Наказ начальника в частині призову на військову службу під час мобілізації до військової частини.

