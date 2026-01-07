ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Третий апелляционный административный суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого без повестки и реального медицинского осмотра принудительно доставили в ТЦК. Суд указал, что территориальные центры комплектования не наделены полномочиями задерживать граждан, а мобилизация, осуществлённая с нарушением установленной процедуры, не является «необратимой». В связи с этим суд обязал воинскую часть освободить мобилизованного и исключить его из списков личного состава. Об этом говорится в постановлении суда по делу № 160/6554/25.

Обстоятельства дела

Истец обратился в Днепропетровский окружной административный суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправным и отменить приказ начальника о призыве на военную службу во время мобилизации, а также обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

В обоснование исковых требований истец указал, что 23 ноября 2024 года он был принудительно доставлен неизвестными лицами в помещение, где без законных оснований удерживался до 27 ноября 2024 года включительно.

Кроме того, истца направили на прохождение военно-врачебной комиссии, по результатам которой он был признан годным к военной службе и призван по мобилизации. В то же время истец отметил, что фактически ВВК он не проходил, поскольку отказался от её прохождения из-за отсутствия медицинских документов. Также истец не получал под личную подпись направление на ВВК и повестку о призыве на военную службу.

С учётом изложенного истец считает, что его призыв на военную службу во время мобилизации был осуществлён с нарушением требований действующего законодательства и является незаконным.

Решением Днепропетровского окружного административного суда от 1 мая 2025 года в удовлетворении иска было отказано.

Не согласившись с указанным решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела, просил отменить решение суда и принять новое — об удовлетворении иска в полном объёме.

Апелляционная жалоба была обоснована доводами, изложенными в административном иске.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просил оставить её без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Позиция суда

Как указано в материалах дела, в отношении истца был проведен осмотр ВЛК. Кроме того, полный пакет сопроводительных документов истории болезни, результаты обследований, заключения узких специалистов отсутствуют. Учитывая, что справка ВЛК — это не просто формальность, а документ, имеющий юридическую силу, справка ВЛК должна быть заверена печатью военно‑медицинской комиссии, содержать полные реквизиты учреждения, дату, номер протокола и подписи членов комиссии.

Поскольку именно справка ВЛК является официальным подтверждением заключения о состоянии здоровья лица и его пригодности или непригодности к военной службе, такая справка выдается только по результатам прохождения военно‑медицинской комиссии, которая состоит из врачей разных специальностей. Решение комиссии заносится в акты, после чего оформляется справка ВЛК, которая передается в ТЦК или вручается лицу на руки.

В данном случае, учитывая, что медицинский осмотр не может быть проведен без анализов и других инструментальных исследований для определения объективной степени пригодности человека к военной службе, такой медицинский осмотр не соответствует Положению о военно‑медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины и фактически ему противоречит.

Суд обратил внимание, что действия ответчика по организации проведения военно‑медицинской комиссии в отношении истца и оформлению документов по ее результатам являются неправомерными и влекут признание неправомерными и отмену решений о проведении военно‑медицинской комиссии в отношении истца при ее проведении.

Таким образом, с учетом обстоятельств обращения представителя истца в органы полиции по линии «102» о задержании и доставлении в Индустриальный РТЦК за нарушение правил воинского учета (нарушение законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке) без направления ответчиком повестки истцу, без составления руководителем РТЦК и СП Электронного обращения по установленной форме, без наложения на него КЭП,

суд считает, что такие действия являются нарушением со стороны ответчика процедуры призыва истца на военную службу во время мобилизации, что привело к нарушению ответчиком прав и интересов истца, которые подлежат судебной защите в рамках данного дела. Кроме того, ответчик не предоставил суду никаких объяснений по указанным обстоятельствам.

Кроме того, представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования. Полномочия по проведению административного задержания и принудительному доставлению гражданина в ТЦК имеют только сотрудники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют.

Как установил суд, сотрудники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, если человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять лицо может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным.

Таким образом, задержание лиц как мера обеспечения производства по делам по КУпАП относится к компетенции Национальной полиции и других органов в случаях, определенных ст. 262 КУпАП. В этот перечень центры комплектования не включены.

В указанном деле истец оспаривал не акт индивидуального действия (приказ начальника районного ТЦК и СП о мобилизации истца), а действия, нарушающие процедуру проведения ВЛК, поэтому дела не являются тождественными.

Суд установил, что приказ начальника о призыве на военную службу во время мобилизации является неправомерным и подлежит отмене. Такая защита не нарушает публичные правоотношения в сфере прохождения военной службы во время мобилизации, а направлена на предотвращение нарушения прав и законных интересов как истца, так и других граждан со стороны районного ТЦК и СП.

По результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции отменил решение Днепропетровского окружного административного суда и принял новое судебное решение, которым признан неправомерным и отменен Приказ начальника в части призыва на военную службу во время мобилизации в военную часть.

