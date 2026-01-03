  1. Відео
Хаос на вулицях, бронетехніка у Каракасі та постійні вибухи — яка наразі ситуація у Венесуелі, відео

09:24, 3 січня 2026
Під обстріл потрапив будинок міністра оборони Венесуели та порт у столиці, а населення намагається евакуюватися з міста.
Хаос на вулицях, бронетехніка у Каракасі та постійні вибухи — яка наразі ситуація у Венесуелі, відео
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунала низка вибухів та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

За даними ЗМІ, у Венесуелі проводжуються вибухи. ВПС США завдали ще одного удару по авіабазі El Libertador у Маракаї.

Як пише Clash Report, також відбулися вторинні вибухи після авіаудару біля аеропорту Ігероте.

Телеканал Sky News Arabia стверджує, що під обстріл також потрапив будинок міністра оборони Венесуели та порт у столиці.

Крім того, у Каракасі розпочався хаос — через вибухи населення намагається евакуюватися з міста.

Разом з тим, на вулицях Каракаса біля президентського палацу Мірафлорес фіксують венесуельську бронетехніку.

