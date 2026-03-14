На Тернопільщині викрили юристку центру правової допомоги, яка обіцяла за гроші вплинути на ТЦК

За даними слідства, жінка вимагала 2 560 євро за виключення чоловіка з бази розшуку.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині співробітницю центру правової допомоги підозрюють в отриманні 2 560 євро за незаконний вплив на ТЦК. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру жительці одного з міст Тернопільщини в одержанні 2560 євро неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2026 року юристка центру правової допомоги вирішила збагатитися незаконним шляхом. Жінка довідалася, що її знайомий перебуває у розшуку, і запевнила чоловіка, що може вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для зняття його з обліку.

Свої послуги оцінила у 2560 євро. За ці кошти вона обіцяла через знайомих у ТЦК виключити інформацію про розшук із бази даних. Також вона переконувала чоловіка погодитися на вказані умови, зазначаючи, що іншого способу уникнути мобілізації у нього немає.

Під час одержання грошей її затримали правоохоронці на одній з вулиць Тернополя. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави- понад 166 тис грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.