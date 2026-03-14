  В Украине

В Тернопольской области разоблачили юристку центра правовой помощи, которая обещала за деньги повлиять на ТЦК

23:30, 14 марта 2026
По данным следствия, женщина требовала 2 560 евро за исключение мужчины из базы розыска.
В Тернопольской области сотрудницу центра правовой помощи подозревают в получении 2 560 евро за незаконное влияние на ТЦК. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, жительнице одного из городов Тернопольской области сообщено о подозрении в получении 2560 евро неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, в начале марта 2026 года юристка центра правовой помощи решила незаконно обогатиться. Женщина узнала, что ее знакомый находится в розыске, и заверила мужчину, что может повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки для снятия его с учета.

Свои услуги она оценила в 2560 евро. За эти средства она обещала через знакомых в ТЦК исключить информацию о розыске из базы данных. Также она убеждала мужчину согласиться на указанные условия, отмечая, что другого способа избежать мобилизации у него нет.

Во время получения денег ее задержали правоохранители на одной из улиц Тернополя. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога — более 166 тыс. грн.

прокуратура взятка Тернополь ТЦК военнообязанный

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

