В Тернопольской области разоблачили юристку центра правовой помощи, которая обещала за деньги повлиять на ТЦК

В Тернопольской области сотрудницу центра правовой помощи подозревают в получении 2 560 евро за незаконное влияние на ТЦК. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, жительнице одного из городов Тернопольской области сообщено о подозрении в получении 2560 евро неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, в начале марта 2026 года юристка центра правовой помощи решила незаконно обогатиться. Женщина узнала, что ее знакомый находится в розыске, и заверила мужчину, что может повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки для снятия его с учета.

Свои услуги она оценила в 2560 евро. За эти средства она обещала через знакомых в ТЦК исключить информацию о розыске из базы данных. Также она убеждала мужчину согласиться на указанные условия, отмечая, что другого способа избежать мобилизации у него нет.

Во время получения денег ее задержали правоохранители на одной из улиц Тернополя. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога — более 166 тыс. грн.