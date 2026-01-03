США завдали авіаудари по Венесуелі, — ЗМІ
08:30, 3 січня 2026
У столиці країні Каракасі пролунала низка вибухів.
США завдали низку авіаударів по Венесуелі. Про це повідомляє ClashReport.
У столиці країні Каракасі пролунала низка вибухів та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.
У мережі повідомляють про 6 влучань.
Також над Каракасом помітили кілька американських гелікоптерів Chinook.
Офіційних коментарів щодо ситуації поки що не надходило.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.