США завдали авіаудари по Венесуелі, — ЗМІ

У столиці країні Каракасі пролунала низка вибухів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США завдали низку авіаударів по Венесуелі. Про це повідомляє ClashReport.

У столиці країні Каракасі пролунала низка вибухів та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

У мережі повідомляють про 6 влучань.

Також над Каракасом помітили кілька американських гелікоптерів Chinook.

Офіційних коментарів щодо ситуації поки що не надходило.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.