США нанесли авиаудары по Венесуэле, — СМИ

В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. Об этом сообщает ClashReport.

В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

В сети сообщают о 6 попаданиях.

Также над Каракасом заметили несколько американских вертолетов Chinook.

Официальных комментариев относительно ситуации пока не поступало.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.