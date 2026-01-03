США нанесли авиаудары по Венесуэле, — СМИ
08:30, 3 января 2026
В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов.
США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. Об этом сообщает ClashReport.
В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.
В сети сообщают о 6 попаданиях.
Также над Каракасом заметили несколько американских вертолетов Chinook.
Официальных комментариев относительно ситуации пока не поступало.
