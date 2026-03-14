Чоловік поскаржився на поліцію за те, що його доставили до ТЦК – суд став на бік ТЦК

20:17, 14 березня 2026
Червонозаводський райсуд Харкова відмовив у відкритті провадження за скаргою на дії поліції та ТЦК щодо доставлення військовозобов’язаного.
Чоловік поскаржився на поліцію за те, що його доставили до ТЦК – суд став на бік ТЦК
Червонозаводський районний суд міста Харкова ухвалою відмовив у відкритті провадження за скаргою військовозобов’язаного на дії уповноважених осіб ВП № 1 Харківського РУП № 1 слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обставини справи № 646/6690/24

Скаржник звернувся до слідчого судді з вимогою притягнути до відповідальності уповноважених осіб поліції та ТЦК за фальсифікацію кримінальної справи № 12022226170000319.

Скарга мотивована тим, що 4 березня 2024 року на прохання співробітників ТЦК працівники поліції доставили його до ТЦК Харківського району.

Рішення суду першої інстанції

Слідчий суддя встановив, що вимоги скарги не підпадають під вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України.

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування та можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно зі ст.ст. 314–316 КПК України.

Оскільки подана скарга не передбачена нормами КПК України для розгляду в порядку ст. 303 КПК України, слідчий суддя відмовив у відкритті провадження за скаргою.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня отримання її копії безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

