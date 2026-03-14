Мужчина подал жалобу на полицию за то, что его доставили в ТЦК — суд встал на сторону ТЦК

20:17, 14 марта 2026
Краснозаводский районный суд Харькова отказал в возбуждении производства по жалобе на действия полиции и ТЦК в связи с доставкой военнообязанного.
Краснозаводский районный суд города Харькова постановлением отказал в возбуждении производства по жалобе военнообязанного на действия уполномоченных лиц ОП № 1 Харьковского РУП № 1 следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обстоятельства дела № 646/6690/24

Заявитель обратился к следственному судье с требованием привлечь к ответственности уполномоченных лиц полиции и ТЦК за фальсификацию уголовного дела № 12022226170000319.

Жалоба мотивирована тем, что 4 марта 2024 года по просьбе сотрудников ТЦК сотрудники полиции доставили его в ТЦК Харьковского района.

Решение суда первой инстанции

Следственный судья установил, что требования жалобы не подпадают под исчерпывающий перечень решений, действий или бездействия следователя или прокурора, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования в соответствии с ч. 1 ст. 303 УПК Украины.

Жалобы на другие решения, действия или бездействие следователя, дознавателя или прокурора не рассматриваются в ходе досудебного расследования и могут быть предметом рассмотрения в ходе подготовительного производства в суде в соответствии со ст.ст. 314–316 УПК Украины.

Поскольку поданная жалоба не предусмотрена нормами УПК Украины для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьёй 303 УПК Украины, следственный судья отказал в возбуждении производства по жалобе.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней со дня получения его копии непосредственно в Харьковский апелляционный суд.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

