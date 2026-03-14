Мужчина подал жалобу на полицию за то, что его доставили в ТЦК — суд встал на сторону ТЦК

Краснозаводский районный суд Харькова отказал в возбуждении производства по жалобе на действия полиции и ТЦК в связи с доставкой военнообязанного.

Краснозаводский районный суд города Харькова постановлением отказал в возбуждении производства по жалобе военнообязанного на действия уполномоченных лиц ОП № 1 Харьковского РУП № 1 следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обстоятельства дела № 646/6690/24

Заявитель обратился к следственному судье с требованием привлечь к ответственности уполномоченных лиц полиции и ТЦК за фальсификацию уголовного дела № 12022226170000319.

Жалоба мотивирована тем, что 4 марта 2024 года по просьбе сотрудников ТЦК сотрудники полиции доставили его в ТЦК Харьковского района.

Решение суда первой инстанции

Следственный судья установил, что требования жалобы не подпадают под исчерпывающий перечень решений, действий или бездействия следователя или прокурора, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования в соответствии с ч. 1 ст. 303 УПК Украины.

Жалобы на другие решения, действия или бездействие следователя, дознавателя или прокурора не рассматриваются в ходе досудебного расследования и могут быть предметом рассмотрения в ходе подготовительного производства в суде в соответствии со ст.ст. 314–316 УПК Украины.

Поскольку поданная жалоба не предусмотрена нормами УПК Украины для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьёй 303 УПК Украины, следственный судья отказал в возбуждении производства по жалобе.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней со дня получения его копии непосредственно в Харьковский апелляционный суд.

