  В Україні

Українці отримують фейкові повідомлення про грошову допомогу від ООН та «Укренерго» – ЦПД РНБО

07:00, 15 березня 2026
Шахраї намагаються викрасти дані банківських карток через фішингові посилання.
В Україні знову поширюють шахрайські повідомлення про нібито грошову допомогу від міжнародних організацій та енергетичних компаній з метою викрадення персональних і банківських даних громадян. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За інформацією ЦПД, у месенджерах активізувалася стара схема з фейковими повідомленнями про нібито виплату 8800 грн від ООН як допомогу під час війни, а також про компенсацію від «Укренерго» у розмірі 3100 грн на людину.

Для отримання коштів користувачам пропонують перейти за посиланням та подати заявку. Насправді такі посилання ведуть на фішингові сайти, створені для викрадення персональних даних і банківської інформації.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що міжнародні організації та «Укренерго» не проводять подібних виплат через підозрілі сайти.

Громадян закликають не переходити за такими посиланнями, не вводити персональні дані та не надавати інформацію про банківські картки. Офіційні програми допомоги та виплати повідомляються лише через офіційні канали організацій.

