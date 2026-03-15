Украинцы получают фейковые сообщения о денежной помощи от ООН и «Укрэнерго» – ЦПД СНБО

07:00, 15 марта 2026
Мошенники пытаются похитить данные банковских карт через фишинговые ссылки.
Фото: ЦПД СНБО
В Украине вновь распространяются мошеннические сообщения о якобы денежной помощи от международных организаций и энергетических компаний с целью похищения личных и банковских данных граждан. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По информации ЦПД, в мессенджерах активизировалась старая схема с фейковыми сообщениями о якобы выплате 8800 грн от ООН в качестве помощи во время войны, а также о компенсации от «Укрэнерго» в размере 3100 грн на человека.

Для получения средств пользователям предлагают перейти по ссылке и подать заявку. На самом деле такие ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи персональных данных и банковской информации.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что международные организации и «Укрэнерго» не проводят подобных выплат через подозрительные сайты.

Граждан призывают не переходить по таким ссылкам, не вводить личные данные и не предоставлять информацию о банковских картах. Об официальных программах помощи и выплатах сообщается только через официальные каналы организаций.

