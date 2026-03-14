На Хмельниччині начальника відділу ТЦК підозрюють у вимаганні двох автомобілів у підприємця — деталі

22:29, 14 березня 2026
Слідство вважає, що посадовець вимагав транспорт в обмін на «вирішення питання» щодо мобілізації працівників.
На Хмельниччині начальника відділу ТЦК підозрюють у вимаганні у підприємця двох автомобілів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зокрема, правоохоронці затримали начальника відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

Раніше, обіймаючи аналогічну посаду у Хмельницькій області, підполковник організував схему одержання неправомірної вигоди від підприємця.

Слідство вважає, що посадовець вимагав у заступника директора підприємства спочатку один, а згодом ще один автомобіль для власного користування. Натомість обіцяв «позитивно вирішити питання» і не вживати заходів щодо призову на військову службу працівників цього підприємства.

Фактично, як встановило слідство, підприємця поставили перед вибором або передати транспорт, або зіткнутися з посиленням мобілізаційних заходів щодо працівників.

Так, у квітні 2024 року посадовець отримав у користування автомобіль Renault Sandero, який належав ТОВ. Балансова вартість цього автомобіля на той момент становила майже 230 тисяч гривень. За даними слідства, військовий користувався ним тривалий час.

Згодом, у серпні 2025 року, він отримав ще один автомобіль - Renault Duster, що також належав цьому підприємству. Його балансова вартість тоді становила понад 587 тисяч гривень.

Після переведення посадовця у вересні 2025 року на посаду начальника відділу районного ТЦК та СП на Закарпатті підприємець звернувся до нього з проханням повернути автомобілі або передати їх на потреби Збройних сил України з відповідним документальним оформленням.

Однак, за версією слідства, замість повернення транспорту військовий висунув нову вимогу: переоформити обидва автомобілі на його близьку родичку, оформивши на її ім’я нотаріальне доручення з правом володіння, користування та розпорядження ними. Водночас він запевняв, що допоможе зняти ці автомобілі з військового обліку в одному з районних ТЦК та СП на Хмельниччині.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 615 КПК України.

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За клопотанням прокурорів суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід. Також вирішується питання щодо його відсторонення від виконання службових обов’язків.

