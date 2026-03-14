В Хмельницкой области начальника отдела ТЦК подозревают в вымогательстве двух автомобилей у предпринимателя — детали

22:29, 14 марта 2026
Следствие считает, что должностное лицо требовало транспорт в обмен на «решение вопроса» относительно мобилизации работников.
В Хмельницкой области начальника отдела ТЦК подозревают в вымогательстве у предпринимателя двух автомобилей. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

В частности, правоохранители задержали начальника отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Закарпатье.

Ранее, занимая аналогичную должность в Хмельницкой области, подполковник организовал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателя.

Следствие считает, что должностное лицо требовало у заместителя директора предприятия сначала один, а затем еще один автомобиль для собственного пользования. Взамен он обещал «положительно решить вопрос» и не принимать меры по призыву на военную службу работников этого предприятия.

Фактически, как установило следствие, предпринимателя поставили перед выбором — либо передать транспорт, либо столкнуться с усилением мобилизационных мероприятий в отношении работников.

Так, в апреле 2024 года должностное лицо получило в пользование автомобиль Renault Sandero, который принадлежал ООО. Балансовая стоимость этого автомобиля на тот момент составляла почти 230 тысяч гривен. По данным следствия, военный пользовался им длительное время.

Позднее, в августе 2025 года, он получил еще один автомобиль — Renault Duster, который также принадлежал этому предприятию. Его балансовая стоимость тогда составляла более 587 тысяч гривен.

После перевода должностного лица в сентябре 2025 года на должность начальника отдела районного ТЦК и СП на Закарпатье предприниматель обратился к нему с просьбой вернуть автомобили или передать их на нужды Вооруженных сил Украины с соответствующим документальным оформлением.

Однако, по версии следствия, вместо возврата транспорта военный выдвинул новое требование: переоформить оба автомобиля на его близкую родственницу, оформив на ее имя нотариальную доверенность с правом владения, пользования и распоряжения ими. При этом он уверял, что поможет снять эти автомобили с воинского учета в одном из районных ТЦК и СП в Хмельницкой области.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 615 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд уже избрал подозреваемому меру пресечения. Также решается вопрос о его отстранении от исполнения служебных обязанностей.

