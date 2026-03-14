Перехід на літній час в Україні: коли і як переводять годинники

23:59, 14 березня 2026
Годинники переведуть на одну годину вперед о 3:00 за київським часом в останню неділю березня.
У ніч проти неділі, 29 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. О 3:00 годині ночі стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед — на 4:00.

Сезонне переведення годинників в Україні практикують понад 40 років: востаннє березневе переведення годинників відбулося в останню неділю березня, а зимове — в останню неділю жовтня. Вперше така практика з’явилася у 1981 році в СРСР, а після здобуття незалежності України режим зимового та літнього часу було уніфіковано постановою Кабінету Міністрів № 509 від 13 травня 1996 року.

Очікувалося, що в нашій державі також припинять зміну часу. 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», який передбачає скасування переведення годинників на літній та зимовий час.Після цього документ підписав Голова Верховної Ради, а 21 серпня його передали на підпис Президенту.

Однак Володимир Зеленський наразі не підписав закон, тому сезонний перехід часу продовжує діяти.

Якщо до кінця березня 2026 року закон так і не набуде чинності, українці знову переводитимуть годинники.

