Переход на летнее время в Украине: когда и как переводят часы

Часы переведут на один час вперед в 3:00 по киевскому времени в последнее воскресенье марта.

В ночь на воскресенье, 29 марта, в Украине состоится переход на летнее время. В 3:00 ночи стрелки часов необходимо перевести на один час вперед — на 4:00.

Сезонный перевод часов в Украине практикуется более 40 лет: последний мартовский перевод часов состоялся в последнее воскресенье марта, а зимний — в последнее воскресенье октября. Впервые такая практика появилась в 1981 году в СССР, а после обретения независимости Украины режим зимнего и летнего времени был унифицирован постановлением Кабинета Министров № 509 от 13 мая 1996 года.

Ожидалось, что в нашей стране также прекратят переход на летнее и зимнее время. 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине», который предусматривает отмену перевода часов на летнее и зимнее время. После этого документ подписал Председатель Верховной Рады, а 21 августа его передали на подпись Президенту.

Однако Владимир Зеленский пока не подписал закон, поэтому сезонный переход времени продолжает действовать.

Если до конца марта 2026 года закон так и не вступит в силу, украинцы снова будут переводить часы.

