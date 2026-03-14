Підприємця мобілізували — чи потрібно сплачувати ПДФО та подавати декларацію

Важливим є момент реєстрації ФОП — до призову або вже під час служби.

Фізичні особи-підприємці, яких призвали на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт із Збройними силами України, можуть бути звільнені від частини податкових обов’язків.

Йдеться, зокрема, про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору та подання відповідної звітності. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Черкаській області, пояснивши, у яких випадках така пільга діє.

Хто з мобілізованих ФОП може не сплачувати ПДФО

Згідно з Податковим кодексом України, самозайняті особи — фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність — звільняються від обов’язку:

нараховувати та сплачувати ПДФО;

сплачувати єдиний податок;

сплачувати військовий збір;

подавати податкову звітність із цих податків.

Це правило діє на весь період військової служби — від першого числа місяця, коли особу мобілізували або коли з нею уклали контракт, і до останнього дня місяця її демобілізації.

Водночас пільга застосовується не раніше 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабної війни.

Як податкова отримує інформацію про мобілізацію

Підставою для звільнення від податкових зобов’язань є дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Інформацію про дату мобілізації, укладення контракту чи демобілізації передають до податкової органи, відповідальні за формування державної політики у сфері оборони та національної безпеки.

Якщо податкова встигла нарахувати авансові платежі, штрафи чи пеню за час служби підприємця, такі суми підлягають скасуванню після отримання офіційних відомостей про мобілізацію.

Коли пільга не діє

Водночас звільнення від сплати ПДФО та подання декларації застосовується лише до тих підприємців, які зареєструвалися як ФОП до моменту мобілізації або укладення контракту.

Якщо ж людина відкрила ФОП уже після призову або під час служби, норми про податкове звільнення не застосовуються. У такому випадку підприємець зобов’язаний виконувати всі податкові обов’язки на загальних підставах — нараховувати податки, сплачувати їх і подавати звітність.

