  В Украине

Предпринимателя мобилизовали — нужно ли уплачивать НДФЛ и подавать декларацию

23:00, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Важным является момент регистрации ФОП — до призыва или уже во время службы.
Физические лица-предприниматели, которых призвали на военную службу во время мобилизации или которые заключили контракт с Вооруженными силами Украины, могут быть освобождены от части налоговых обязанностей.

Речь идет, в частности, о начислении и уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора и подаче соответствующей отчетности. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черкасской области, объяснив, в каких случаях действует такая льгота.

Кто из мобилизованных ФОП может не уплачивать НДФЛ

Согласно Налоговому кодексу Украины, самозанятые лица — физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность — освобождаются от обязанности:

  • начислять и уплачивать НДФЛ;
  • уплачивать единый налог;
  • уплачивать военный сбор;
  • подавать налоговую отчетность по этим налогам.

Это правило действует на весь период военной службы — с первого числа месяца, в котором лицо было мобилизовано или в котором с ним был заключен контракт, и до последнего дня месяца его демобилизации.

При этом льгота применяется не ранее 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабной войны.

Как налоговая получает информацию о мобилизации

Основанием для освобождения от налоговых обязательств являются данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Информацию о дате мобилизации, заключении контракта или демобилизации передают в налоговую органы, отвечающие за формирование государственной политики в сфере обороны и национальной безопасности.

Если налоговая успела начислить авансовые платежи, штрафы или пеню за время службы предпринимателя, такие суммы подлежат отмене после получения официальных сведений о мобилизации.

Когда льгота не действует

В то же время освобождение от уплаты НДФЛ и подачи декларации применяется только к тем предпринимателям, которые зарегистрировались как ФОП до момента мобилизации или заключения контракта.

Если же человек открыл ФОП уже после призыва или во время службы, нормы о налоговом освобождении не применяются. В таком случае предприниматель обязан выполнять все налоговые обязанности на общих основаниях — начислять налоги, уплачивать их и подавать отчетность.

декларация налоговая предприниматель ФЛП ГНС мобилизация налоги

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]