У Києві покарали водія BMW, який на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора, — відео

21:42, 4 січня 2026
У столиці притягнули до відповідальності водіїв, які порушили ПДР.
У Києві покарали водія BMW, який на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора, — відео
В Печерському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

У поліції нагадали, що червоний сигнал світлофора — забороняє рух.

Національна поліція Київ

