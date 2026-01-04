В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора, — видео

В столице привлекли к ответственности водителей, которые нарушили ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП. Сумма штрафа составляет 510 гривен.

В полиции напомнили, что красный сигнал светофора запрещает движение.

