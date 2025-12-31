  1. Фото
УЗ облаштувала 100 «Вагонів незламності» для допомоги громадам під час знеструмлень – фото зсередини

09:06, 31 грудня 2025
Мобільні вагони забезпечують обігрів, зв’язок, їжу та дозвілля в будь-яких погодних умовах.
УЗ облаштувала 100 «Вагонів незламності» для допомоги громадам під час знеструмлень – фото зсередини
Фото: УЗ
Укрзалізниця спільно з партнерами — All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork — обладнала 100 вагонів як тимчасові мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля для громад у разі відключень електро- та теплопостачання. Про це повідомили в УЗ.

Вагони оснащені системами опалення, зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками та холодильниками, а також комплектами Starlink для безперебійного інтернет-зв’язку. Крім того, облаштовано дитячі купе з ігровими наборами, книжками та мультфільм-зоною, а також окремі купе для домашніх тварин із смаколиками для чотирилапих гостей.

«Цей проєкт — про єдність і взаємодопомогу. Держава, Укрзалізниця та міжнародні партнери об’єдналися, щоб підтримати громади під час відключень світла чи тепла внаслідок ворожих атак. Саме з таких практичних рішень і складається наша спільна стійкість», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Вагони створено з використанням неробочого парку без залучення бюджетних коштів. За даними УЗ, вони можуть оперативно переміщуватися туди, де потрібна підтримка, та слугувати локальними мобільними хабами для обігріву й допомоги громадянам.

