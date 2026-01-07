Польща на чверть підвищила консульські збори – скільки і за що доведеться платити
Міністерство закордонних справ Польщі з 1 січня 2026 року підвищило вартість консульських зборів. Уперше за понад 10 років тарифи зросли у середньому на 25-30%. Про це повідомляє Gov.pl.
Чому змінили консульські збори
У МЗС Польщі зазначають, що розмір більшості консульських зборів залишався практично незмінним упродовж останніх десяти років, а в окремих випадках — з 2013 року. За цей період суттєво зросли:
- витрати на оплату праці персоналу;
- рівень інфляції;
- витрати на функціонування консульських установ, зокрема на обслуговування та доставку документів.
З огляду на це було ухвалено рішення скоригувати ставки відповідно до поточних економічних умов, що на практиці означає підвищення більшості зборів на 25-30%.
Нові паспортні збори
З 1 січня 2026 року діють оновлені тарифи за оформлення тимчасового паспорта:
- 100 євро — у разі видачі в робочий час;
- 200 євро — у разі видачі в неробочий день.
Ці процедури вважаються терміновими, тому додаткова плата за прискорене оформлення не стягується. Розмір збору визначається часом подання заяви, а не моментом отримання документа.
Зміни у візових та нотаріальних послугах
Підвищення також торкнулося візових і нотаріальних дій. Зокрема, встановлено такі ставки:
- 200 євро — за прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також за повторний розгляд такої заяви;
- 90 євро — за повторний розгляд заяви на шенгенську візу відповідно до Візового кодексу Співтовариства;
- 35 євро — за засвідчення підпису;
- 80 євро — за складання нотаріального акта.
