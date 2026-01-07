  1. У світі

Польща на чверть підвищила консульські збори – скільки і за що доведеться платити

08:12, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 січня тарифи зросли на 25-30% уперше за понад 10 років.
Польща на чверть підвищила консульські збори – скільки і за що доведеться платити
Фото: Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ Польщі з 1 січня 2026 року підвищило вартість консульських зборів. Уперше за понад 10 років тарифи зросли у середньому на 25-30%. Про це повідомляє Gov.pl.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Чому змінили консульські збори

У МЗС Польщі зазначають, що розмір більшості консульських зборів залишався практично незмінним упродовж останніх десяти років, а в окремих випадках — з 2013 року. За цей період суттєво зросли:

  • витрати на оплату праці персоналу;
  • рівень інфляції;
  • витрати на функціонування консульських установ, зокрема на обслуговування та доставку документів.

З огляду на це було ухвалено рішення скоригувати ставки відповідно до поточних економічних умов, що на практиці означає підвищення більшості зборів на 25-30%.

Нові паспортні збори

З 1 січня 2026 року діють оновлені тарифи за оформлення тимчасового паспорта:

  • 100 євро — у разі видачі в робочий час;
  • 200 євро — у разі видачі в неробочий день.

Ці процедури вважаються терміновими, тому додаткова плата за прискорене оформлення не стягується. Розмір збору визначається часом подання заяви, а не моментом отримання документа.

Зміни у візових та нотаріальних послугах

Підвищення також торкнулося візових і нотаріальних дій. Зокрема, встановлено такі ставки:

  • 200 євро — за прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також за повторний розгляд такої заяви;
  • 90 євро — за повторний розгляд заяви на шенгенську візу відповідно до Візового кодексу Співтовариства;
  • 35 євро — за засвідчення підпису;
  • 80 євро — за складання нотаріального акта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща гроші

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]