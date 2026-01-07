Польща на чверть підвищила консульські збори – скільки і за що доведеться платити

З 1 січня тарифи зросли на 25-30% уперше за понад 10 років.

Фото: Unsplash

Міністерство закордонних справ Польщі з 1 січня 2026 року підвищило вартість консульських зборів. Уперше за понад 10 років тарифи зросли у середньому на 25-30%. Про це повідомляє Gov.pl.

Чому змінили консульські збори

У МЗС Польщі зазначають, що розмір більшості консульських зборів залишався практично незмінним упродовж останніх десяти років, а в окремих випадках — з 2013 року. За цей період суттєво зросли:

витрати на оплату праці персоналу;

рівень інфляції;

витрати на функціонування консульських установ, зокрема на обслуговування та доставку документів.

З огляду на це було ухвалено рішення скоригувати ставки відповідно до поточних економічних умов, що на практиці означає підвищення більшості зборів на 25-30%.

Нові паспортні збори

З 1 січня 2026 року діють оновлені тарифи за оформлення тимчасового паспорта:

100 євро — у разі видачі в робочий час;

200 євро — у разі видачі в неробочий день.

Ці процедури вважаються терміновими, тому додаткова плата за прискорене оформлення не стягується. Розмір збору визначається часом подання заяви, а не моментом отримання документа.

Зміни у візових та нотаріальних послугах

Підвищення також торкнулося візових і нотаріальних дій. Зокрема, встановлено такі ставки:

200 євро — за прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також за повторний розгляд такої заяви;

90 євро — за повторний розгляд заяви на шенгенську візу відповідно до Візового кодексу Співтовариства;

35 євро — за засвідчення підпису;

80 євро — за складання нотаріального акта.

