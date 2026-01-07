Польша на четверть повысила консульские сборы – сколько и за что придется платить

С 1 января тарифы выросли на 25-30% впервые за более чем 10 лет.

Фото: Unsplash

Министерство иностранных дел Польши с 1 января 2026 года повысило стоимость консульских сборов. Впервые за более чем 10 лет тарифы выросли в среднем на 25-30%. Об этом сообщает Gov.pl.

Почему изменили консульские сборы

В МИД Польши отмечают, что размер большинства консульских сборов оставался практически неизменным в течение последних десяти лет, а в отдельных случаях – с 2013 года. За этот период существенно выросли:

расходы на оплату труда персонала;

уровень инфляции;

расходы на функционирование консульских учреждений, в частности на обслуживание и доставку документов.

Учитывая это, было принято решение скорректировать ставки в соответствии с текущими экономическими условиями, что на практике означает повышение большинства сборов на 25-30%.

Новые паспортные сборы

С 1 января 2026 года действуют обновленные тарифы за оформление временного паспорта:

100 евро — в случае выдачи в рабочее время;

200 евро — в случае выдачи в нерабочий день.

Эти процедуры считаются срочными, поэтому дополнительная плата за ускоренное оформление не взимается. Размер сбора определяется временем подачи заявления, а не моментом получения документа.

Изменения в визовых и нотариальных услугах

Повышение также коснулось визовых и нотариальных действий. В частности, установлены следующие ставки:

200 евро — за прием и рассмотрение заявления на национальную визу, а также за повторное рассмотрение такого заявления;

90 евро — за повторное рассмотрение заявления на шенгенскую визу в соответствии с Визовым кодексом Сообщества;

35 евро — за заверение подписи;

80 евро — за составление нотариального акта.

