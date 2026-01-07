Польша на четверть повысила консульские сборы – сколько и за что придется платить
Министерство иностранных дел Польши с 1 января 2026 года повысило стоимость консульских сборов. Впервые за более чем 10 лет тарифы выросли в среднем на 25-30%. Об этом сообщает Gov.pl.
Почему изменили консульские сборы
В МИД Польши отмечают, что размер большинства консульских сборов оставался практически неизменным в течение последних десяти лет, а в отдельных случаях – с 2013 года. За этот период существенно выросли:
- расходы на оплату труда персонала;
- уровень инфляции;
- расходы на функционирование консульских учреждений, в частности на обслуживание и доставку документов.
Учитывая это, было принято решение скорректировать ставки в соответствии с текущими экономическими условиями, что на практике означает повышение большинства сборов на 25-30%.
Новые паспортные сборы
С 1 января 2026 года действуют обновленные тарифы за оформление временного паспорта:
- 100 евро — в случае выдачи в рабочее время;
- 200 евро — в случае выдачи в нерабочий день.
Эти процедуры считаются срочными, поэтому дополнительная плата за ускоренное оформление не взимается. Размер сбора определяется временем подачи заявления, а не моментом получения документа.
Изменения в визовых и нотариальных услугах
Повышение также коснулось визовых и нотариальных действий. В частности, установлены следующие ставки:
- 200 евро — за прием и рассмотрение заявления на национальную визу, а также за повторное рассмотрение такого заявления;
- 90 евро — за повторное рассмотрение заявления на шенгенскую визу в соответствии с Визовым кодексом Сообщества;
- 35 евро — за заверение подписи;
- 80 евро — за составление нотариального акта.
