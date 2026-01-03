Трамп оприлюднив перший знімок Мадуро після його затримання, фото

Фото президента Венесуели зроблене на борту корабля USS Iwo Jima.

Президент США Дональд Трамп показав перше фото затриманого президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

«Ніколас Мадуро на борту USS Iwo Jima», — підписав фото Трамп та опублікував його в своїй соцмережі Truth Social.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

Додамо, що США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення.

