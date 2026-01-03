Трамп заявив, що США успішно провели операцію в Венесуелі — Мадуро вивезли з країни

За словами Дональда Трампа, операцію провели спільно з правоохоронними органами США.

Фото: cnn.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни», — заявив Трамп.

За його словами, операцію провели спільно з правоохоронними органами США. Він пообіцяв надати подробиці згодом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом, Ніколас Мадуро запровадив у країні надзвичайний стан.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.