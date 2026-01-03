Мадуро запровадив надзвичайний стан у Венесуелі

В МЗС Венесуели заявили, що Венесуела зазнала військової агресії з боку США.

Фото: birgun.net

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні надзвичайний стан. Відповідний указ він підписав 3 січня. Про це повідомляє Clash Report.

Згодом з’явилася заява уряду Венесуели: «Венесуела відкидає військову агресію з боку Сполучених Штатів.

Метою нападу США є захоплення венесуельської нафти та корисних копалин.

Ми протистоятимемо імперіалістичній агресії, активуючи всі оборонні плани».

Також Мадуро наказав запровадити всі плани національної оборони для реалізації у відповідний час та за відповідних обставин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

