Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. Соответствующий указ он подписал 3 января. Об этом сообщает Clash Report.

Позже появилось заявление правительства Венесуэлы: «Венесуэла отвергает военную агрессию со стороны Соединенных Штатов.

Целью нападения США является захват венесуэльской нефти и полезных ископаемых.

Мы будем противостоять империалистической агрессии, активируя все оборонные планы».

Также Мадуро распорядился ввести в действие все планы национальной обороны для реализации в соответствующее время и при соответствующих обстоятельствах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

