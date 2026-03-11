ХХ съезд судей выбирает РСУ: среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС и апелляционных судов

Второй день ХХ Съезда судей начнется с голосования за новый состав высшего органа судейского самоуправления.

Второй день ХХ съезда судей Украины переходит в активную фазу избирательного процесса. Главное событие утра — регистрация делегатов и подготовка к процедуре тайного голосования за новый состав Совета судей Украины (РСУ). Это одна из ключевых задач форума, ведь именно РСУ является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами.

Делегаты должны избрать представителей от различных звеньев судебной системы — от местных судов до Верховного Суда. Ниже приведен полный список кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования, распределенный по соответствующим квотам.

Кандидаты от Верховного Суда

Зуев Виталий Анатольевич — судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

— судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС. Литвиненко Ирина Викторовна — судья Кассационного гражданского суда в составе ВС.

— судья Кассационного гражданского суда в составе ВС. Остапук Виктор Иванович — судья Кассационного уголовного суда в составе ВС.

— судья Кассационного уголовного суда в составе ВС. Соколов Владимир Николаевич — судья Кассационного административного суда в составе ВС.

Кандидаты от высших специализированных судов

Черна Валерия Викторовна — судья Высшего антикоррупционного суда.

Кандидаты от апелляционных хозяйственных судов

Барсук Марина Анатольевна — судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

— судья Северного апелляционного хозяйственного суда. Диброва Галина Ивановна — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.

Кандидаты от апелляционных административных судов

Кравченко Евгений Дмитриевич — судья Шестого апелляционного административного суда.

— судья Шестого апелляционного административного суда. Пьянова Яна Валериевна — судья Второго апелляционного административного суда.

Кандидаты от апелляционных общих судов

Бисага Тарас Юрьевич — судья Закарпатского апелляционного суда.

— судья Закарпатского апелляционного суда. Журавлев Александр Геннадьевич — судья Одесского апелляционного суда.

— судья Одесского апелляционного суда. Кабанова Виринея Вячеславовна — судья Кропивницкого апелляционного суда.

— судья Кропивницкого апелляционного суда. Невидома Татьяна Алексеевна — судья Киевского апелляционного суда.

— судья Киевского апелляционного суда. Салихов Виталий Валериевич — судья Киевского апелляционного суда.

Кандидаты от местных хозяйственных судов

Бездоля Дмитрий Александрович — судья хозяйственного суда Одесской области.

— судья хозяйственного суда Одесской области. Гладун Андриан Игоревич — судья хозяйственного суда Черкасской области.

— судья хозяйственного суда Черкасской области. Гребенюк Татьяна Дмитриевна — судья хозяйственного суда Киевской области.

— судья хозяйственного суда Киевской области. Демьяк Валентина Николаевна — судья хозяйственного суда Волынской области.

— судья хозяйственного суда Волынской области. Колесник Иван Иванович — судья хозяйственного суда Днепропетровской области.

— судья хозяйственного суда Днепропетровской области. Король Марьяна Романовна — судья хозяйственного суда Львовской области.

— судья хозяйственного суда Львовской области. Марченко Оксана Владимировна — судья хозяйственного суда города Киева.

— судья хозяйственного суда города Киева. Отрош Инна Михайловна — судья хозяйственного суда города Киева.

— судья хозяйственного суда города Киева. Харакоз Константин Сергеевич — судья хозяйственного суда Донецкой области.

Кандидаты от местных административных судов

Боженко Наталья Васильевна — судья Днепропетровского окружного административного суда.

— судья Днепропетровского окружного административного суда. Головенко Олег Дмитриевич — судья Киевского окружного административного суда.

— судья Киевского окружного административного суда. Калиновская Алена Викторовна — судья Черкасского окружного административного суда.

— судья Черкасского окружного административного суда. Кобылянский Константин Николаевич — судья Окружного административного суда города Киева.

Кандидаты от местных общих судов

Багрий Тарас Ярославович — судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.

— судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области. Бузунко Елена Анатольевна — судья Козелецкого районного суда Черниговской области.

— судья Козелецкого районного суда Черниговской области. Гладышева Кристина Владимировна — судья Ровенского районного суда Ровенской области.

— судья Ровенского районного суда Ровенской области. Гончаренко Алексей Александрович — судья Межевского районного суда Днепропетровской области.

— судья Межевского районного суда Днепропетровской области. Грубник Алексей Николаевич — судья Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

— судья Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области. Данилив София Викторовна — судья Заводского районного суда города Каменского Днепропетровской области.

— судья Заводского районного суда города Каменского Днепропетровской области. Застрожникова Екатерина Сергеевна — судья Соломенского районного суда города Киева.

— судья Соломенского районного суда города Киева. Мовчан Дмитрий Валентинович — судья Новокодакского районного суда города Днепра.

— судья Новокодакского районного суда города Днепра. Олейник Вера Николаевна — судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области.

— судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области. Першко Елена Александровна — судья Ровенского городского суда Ровенской области.

— судья Ровенского городского суда Ровенской области. Пиковский Вячеслав Юрьевич — судья Приднепровского районного суда города Черкассы.

— судья Приднепровского районного суда города Черкассы. Плахтий Инна Борисовна — судья Луцкого горрайонного суда Волынской области.

— судья Луцкого горрайонного суда Волынской области. Потапенко Андрей Викторович — судья Ржищевского городского суда Киевской области.

— судья Ржищевского городского суда Киевской области. Примак-Березовская Ольга Степановна — судья Оболонского районного суда города Киева.

— судья Оболонского районного суда города Киева. Сивухин Григорий Сергеевич — судья Каневского горрайонного суда Черкасской области.

— судья Каневского горрайонного суда Черкасской области. Сметанюк Владимир Богданович — судья Болеховского городского суда Ивано-Франковской области.

— судья Болеховского городского суда Ивано-Франковской области. Смирнов Вячеслав Анатольевич — судья Шевченковского районного суда города Харькова.

— судья Шевченковского районного суда города Харькова. Холод Роман Сергеевич — судья Коммунарского районного суда города Запорожья.

— судья Коммунарского районного суда города Запорожья. Холява Олег Игоревич — судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.

— судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области. Чебан Виктория Николаевна — судья Шевченковского районного суда города Черновцы.

— судья Шевченковского районного суда города Черновцы. Ченцова Светлана Николаевна — судья Новозаводского районного суда города Чернигова.

— судья Новозаводского районного суда города Чернигова. Черепахин Владимир Алексеевич — судья Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Во всех бюллетенях также предусмотрен вариант «Не поддерживаю ни одного кандидата».

