ХХ съезд судей выбирает РСУ: среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС и апелляционных судов
Второй день ХХ съезда судей Украины переходит в активную фазу избирательного процесса. Главное событие утра — регистрация делегатов и подготовка к процедуре тайного голосования за новый состав Совета судей Украины (РСУ). Это одна из ключевых задач форума, ведь именно РСУ является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами.
Делегаты должны избрать представителей от различных звеньев судебной системы — от местных судов до Верховного Суда. Ниже приведен полный список кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования, распределенный по соответствующим квотам.
Кандидаты от Верховного Суда
- Зуев Виталий Анатольевич — судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.
- Литвиненко Ирина Викторовна — судья Кассационного гражданского суда в составе ВС.
- Остапук Виктор Иванович — судья Кассационного уголовного суда в составе ВС.
- Соколов Владимир Николаевич — судья Кассационного административного суда в составе ВС.
Кандидаты от высших специализированных судов
- Черна Валерия Викторовна — судья Высшего антикоррупционного суда.
Кандидаты от апелляционных хозяйственных судов
- Барсук Марина Анатольевна — судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
- Диброва Галина Ивановна — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.
Кандидаты от апелляционных административных судов
- Кравченко Евгений Дмитриевич — судья Шестого апелляционного административного суда.
- Пьянова Яна Валериевна — судья Второго апелляционного административного суда.
Кандидаты от апелляционных общих судов
- Бисага Тарас Юрьевич — судья Закарпатского апелляционного суда.
- Журавлев Александр Геннадьевич — судья Одесского апелляционного суда.
- Кабанова Виринея Вячеславовна — судья Кропивницкого апелляционного суда.
- Невидома Татьяна Алексеевна — судья Киевского апелляционного суда.
- Салихов Виталий Валериевич — судья Киевского апелляционного суда.
Кандидаты от местных хозяйственных судов
- Бездоля Дмитрий Александрович — судья хозяйственного суда Одесской области.
- Гладун Андриан Игоревич — судья хозяйственного суда Черкасской области.
- Гребенюк Татьяна Дмитриевна — судья хозяйственного суда Киевской области.
- Демьяк Валентина Николаевна — судья хозяйственного суда Волынской области.
- Колесник Иван Иванович — судья хозяйственного суда Днепропетровской области.
- Король Марьяна Романовна — судья хозяйственного суда Львовской области.
- Марченко Оксана Владимировна — судья хозяйственного суда города Киева.
- Отрош Инна Михайловна — судья хозяйственного суда города Киева.
- Харакоз Константин Сергеевич — судья хозяйственного суда Донецкой области.
Кандидаты от местных административных судов
- Боженко Наталья Васильевна — судья Днепропетровского окружного административного суда.
- Головенко Олег Дмитриевич — судья Киевского окружного административного суда.
- Калиновская Алена Викторовна — судья Черкасского окружного административного суда.
- Кобылянский Константин Николаевич — судья Окружного административного суда города Киева.
Кандидаты от местных общих судов
- Багрий Тарас Ярославович — судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.
- Бузунко Елена Анатольевна — судья Козелецкого районного суда Черниговской области.
- Гладышева Кристина Владимировна — судья Ровенского районного суда Ровенской области.
- Гончаренко Алексей Александрович — судья Межевского районного суда Днепропетровской области.
- Грубник Алексей Николаевич — судья Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.
- Данилив София Викторовна — судья Заводского районного суда города Каменского Днепропетровской области.
- Застрожникова Екатерина Сергеевна — судья Соломенского районного суда города Киева.
- Мовчан Дмитрий Валентинович — судья Новокодакского районного суда города Днепра.
- Олейник Вера Николаевна — судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области.
- Першко Елена Александровна — судья Ровенского городского суда Ровенской области.
- Пиковский Вячеслав Юрьевич — судья Приднепровского районного суда города Черкассы.
- Плахтий Инна Борисовна — судья Луцкого горрайонного суда Волынской области.
- Потапенко Андрей Викторович — судья Ржищевского городского суда Киевской области.
- Примак-Березовская Ольга Степановна — судья Оболонского районного суда города Киева.
- Сивухин Григорий Сергеевич — судья Каневского горрайонного суда Черкасской области.
- Сметанюк Владимир Богданович — судья Болеховского городского суда Ивано-Франковской области.
- Смирнов Вячеслав Анатольевич — судья Шевченковского районного суда города Харькова.
- Холод Роман Сергеевич — судья Коммунарского районного суда города Запорожья.
- Холява Олег Игоревич — судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.
- Чебан Виктория Николаевна — судья Шевченковского районного суда города Черновцы.
- Ченцова Светлана Николаевна — судья Новозаводского районного суда города Чернигова.
- Черепахин Владимир Алексеевич — судья Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.
Во всех бюллетенях также предусмотрен вариант «Не поддерживаю ни одного кандидата».
