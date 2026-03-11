  1. Публикации
ХХ съезд судей выбирает РСУ: среди кандидатов — судьи Верховного Суда, ВАКС и апелляционных судов

09:32, 11 марта 2026
Второй день ХХ Съезда судей начнется с голосования за новый состав высшего органа судейского самоуправления.
Второй день ХХ съезда судей Украины переходит в активную фазу избирательного процесса. Главное событие утра — регистрация делегатов и подготовка к процедуре тайного голосования за новый состав Совета судей Украины (РСУ). Это одна из ключевых задач форума, ведь именно РСУ является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами.

Делегаты должны избрать представителей от различных звеньев судебной системы — от местных судов до Верховного Суда. Ниже приведен полный список кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования, распределенный по соответствующим квотам.

Кандидаты от Верховного Суда

  • Зуев Виталий Анатольевич — судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.
  • Литвиненко Ирина Викторовна — судья Кассационного гражданского суда в составе ВС.
  • Остапук Виктор Иванович — судья Кассационного уголовного суда в составе ВС.
  • Соколов Владимир Николаевич — судья Кассационного административного суда в составе ВС.

Кандидаты от высших специализированных судов

  • Черна Валерия Викторовна — судья Высшего антикоррупционного суда.

Кандидаты от апелляционных хозяйственных судов

  • Барсук Марина Анатольевна — судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
  • Диброва Галина Ивановна — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.

Кандидаты от апелляционных административных судов

  • Кравченко Евгений Дмитриевич — судья Шестого апелляционного административного суда.
  • Пьянова Яна Валериевна — судья Второго апелляционного административного суда.

Кандидаты от апелляционных общих судов

  • Бисага Тарас Юрьевич — судья Закарпатского апелляционного суда.
  • Журавлев Александр Геннадьевич — судья Одесского апелляционного суда.
  • Кабанова Виринея Вячеславовна — судья Кропивницкого апелляционного суда.
  • Невидома Татьяна Алексеевна — судья Киевского апелляционного суда.
  • Салихов Виталий Валериевич — судья Киевского апелляционного суда.

Кандидаты от местных хозяйственных судов

  • Бездоля Дмитрий Александрович — судья хозяйственного суда Одесской области.
  • Гладун Андриан Игоревич — судья хозяйственного суда Черкасской области.
  • Гребенюк Татьяна Дмитриевна — судья хозяйственного суда Киевской области.
  • Демьяк Валентина Николаевна — судья хозяйственного суда Волынской области.
  • Колесник Иван Иванович — судья хозяйственного суда Днепропетровской области.
  • Король Марьяна Романовна — судья хозяйственного суда Львовской области.
  • Марченко Оксана Владимировна — судья хозяйственного суда города Киева.
  • Отрош Инна Михайловна — судья хозяйственного суда города Киева.
  • Харакоз Константин Сергеевич — судья хозяйственного суда Донецкой области.

Кандидаты от местных административных судов

  • Боженко Наталья Васильевна — судья Днепропетровского окружного административного суда.
  • Головенко Олег Дмитриевич — судья Киевского окружного административного суда.
  • Калиновская Алена Викторовна — судья Черкасского окружного административного суда.
  • Кобылянский Константин Николаевич — судья Окружного административного суда города Киева.

Кандидаты от местных общих судов

  • Багрий Тарас Ярославович — судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.
  • Бузунко Елена Анатольевна — судья Козелецкого районного суда Черниговской области.
  • Гладышева Кристина Владимировна — судья Ровенского районного суда Ровенской области.
  • Гончаренко Алексей Александрович — судья Межевского районного суда Днепропетровской области.
  • Грубник Алексей Николаевич — судья Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.
  • Данилив София Викторовна — судья Заводского районного суда города Каменского Днепропетровской области.
  • Застрожникова Екатерина Сергеевна — судья Соломенского районного суда города Киева.
  • Мовчан Дмитрий Валентинович — судья Новокодакского районного суда города Днепра.
  • Олейник Вера Николаевна — судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области.
  • Першко Елена Александровна — судья Ровенского городского суда Ровенской области.
  • Пиковский Вячеслав Юрьевич — судья Приднепровского районного суда города Черкассы.
  • Плахтий Инна Борисовна — судья Луцкого горрайонного суда Волынской области.
  • Потапенко Андрей Викторович — судья Ржищевского городского суда Киевской области.
  • Примак-Березовская Ольга Степановна — судья Оболонского районного суда города Киева.
  • Сивухин Григорий Сергеевич — судья Каневского горрайонного суда Черкасской области.
  • Сметанюк Владимир Богданович — судья Болеховского городского суда Ивано-Франковской области.
  • Смирнов Вячеслав Анатольевич — судья Шевченковского районного суда города Харькова.
  • Холод Роман Сергеевич — судья Коммунарского районного суда города Запорожья.
  • Холява Олег Игоревич — судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.
  • Чебан Виктория Николаевна — судья Шевченковского районного суда города Черновцы.
  • Ченцова Светлана Николаевна — судья Новозаводского районного суда города Чернигова.
  • Черепахин Владимир Алексеевич — судья Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Во всех бюллетенях также предусмотрен вариант «Не поддерживаю ни одного кандидата».

