Субсидия на твердое топливо: какие доходы проверяют при подаче заявления в марте

В 2026 году жилищная субсидия на сжиженный газ или твердое топливо будет назначаться с учетом доходов всех членов домохозяйства за предыдущий календарный год.

В Пенсионном фонде объяснили, какой период доходов берут для субсидии на твердое топливо в 2026 году.

Жилищная субсидия для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива назначается с учетом доходов всех членов домохозяйства. Для расчета взимается доход за предыдущий календарный год, согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий.

Поэтому при обращении за субсидией в 2026 году будут учитываться доходы домохозяйства за 2025 год. Именно на основе этих данных определяют право на пособие и его размер.

