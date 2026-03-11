  1. В Украине

Субсидия на твердое топливо: какие доходы проверяют при подаче заявления в марте

10:01, 11 марта 2026
В 2026 году жилищная субсидия на сжиженный газ или твердое топливо будет назначаться с учетом доходов всех членов домохозяйства за предыдущий календарный год.
В Пенсионном фонде объяснили, какой период доходов берут для субсидии на твердое топливо в 2026 году.

Жилищная субсидия для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива назначается с учетом доходов всех членов домохозяйства. Для расчета взимается доход за предыдущий календарный год, согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий.

Поэтому при обращении за субсидией в 2026 году будут учитываться доходы домохозяйства за 2025 год. Именно на основе этих данных определяют право на пособие и его размер.

Ранее мы писали, влияет ли субсидия на размер помощи малоимущим семьям.

