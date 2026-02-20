Влияет ли субсидия на размер помощи малообеспеченным семьям — ответ ПФ

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос относительно помощи малообеспеченным семьям.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области продолжает отвечать на вопросы граждан относительно субсидий и льгот.

В этот раз в ведомство обратилось лицо со следующим вопросом: «Наше домохозяйство получает помощь малообеспеченным семьям. В январе мы получили субсидию на приобретение твердого топлива. Повлияет ли эта сумма на размер помощи на следующий срок?».

В ПФ ответили: «Нет, не повлияет».

Также там добавили, что размер жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения не учитывается в среднемесячный совокупный доход (в соответствии с нормами Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г. № 632).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.