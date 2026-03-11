  1. В Украине

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о завершении расследования убийства Андрея Парубия

11:09, 11 марта 2026
Дело передано в суд.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о завершении расследования убийства народного депутата Украины и бывшего Председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В суд уже направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого.

По информации Офиса Генпрокурора, обвинительный акт в суд направили прокуроры Львовской областной прокуратуры. В деле фигурирует 53-летний житель Львова, которому инкриминируют ряд тяжких преступлений. Среди них — государственная измена, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное по предварительному сговору группой лиц, публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием медиа, незаконное обращение с оружием, а также глорификация агрессии РФ (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Событие произошло 30 августа 2025 года во Львове возле дома, где проживал политик. По версии правоохранителей, к нему подошел мужчина, замаскированный под курьера, и произвел восемь выстрелов из пистолета с близкого расстояния. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области.

Следствие считает, что мужчина действовал как агент российских спецслужб. По версии правоохранителей, с 2024 года он передавал информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины во Львове, а позже предложил кандидатуру Андрея Парубия в качестве цели для убийства. По указаниям куратора из РФ он получил пистолет «Макарова» с патронами, следил за политиком и готовил план побега.

После совершения преступления подозреваемый пытался уничтожить доказательства. Однако правоохранители позже обнаружили в лесу пистолет с глушителем. Проведенные экспертизы, по данным следствия, подтвердили его причастность к убийству.

суд ОГП Руслан Кравченко

Лента новостей

Блоги
Публикации
