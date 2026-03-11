  1. Публикации
Депутаты, проголосовавшие за независимость Украины, получат дипломатические паспорта и пожизненное содержание: подписан Закон

10:00, 11 марта 2026
Президент подписал Закон о спецстатусе для народных депутатов, поддержавших ключевые акты провозглашения независимости Украины.
фото: Укринформ
Закон № 4700-IX «О статусе Основателя современного государства Украина — народного депутата» вводит специальный статус для народных депутатов Верховного Совета УССР, поддержавших ключевые акты провозглашения независимости, и впервые на законодательном уровне определяет их правовой статус как участников принятия решений, которые стали основой восстановления украинской государственности.

До его принятия роль этих депутатов признавалась преимущественно на политическом и историческом уровнях. Закон формирует отдельную правовую конструкцию — статус Основателя современного государства Украина, который сочетает символическое признание исторической роли с конкретными правами и государственными гарантиями.

Этот Закон является показательным с правовой точки зрения, поскольку впервые на законодательном уровне формализует историческую роль народных депутатов. Фактически речь идет об институционализации исторического события через механизмы современного права, что сочетает символическое государственное признание с конкретными юридическими правами и гарантиями.

Анализ норм закона

Статус Основателя предоставляется народным депутатам Верховного Совета УССР, которые проголосовали за Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года либо за Акт провозглашения независимости Украины или постановление о провозглашении независимости 24 августа 1991 года.

Таким образом, ключевым критерием является установленный факт парламентского голосования за акты государствообразования. В то же время закон устанавливает ограничения: статус не может быть предоставлен лицам, совершавшим действия против независимости, суверенитета или территориальной целостности Украины.

Статус имеет пожизненный характер и может быть предоставлен посмертно. Вместе с тем закон предусматривает возможность его лишения, в частности в случае осуждения за преступления против основ национальной безопасности или совершения действий, направленных против государственности.

Решение о предоставлении или лишении статуса готовит специальная комиссия, образованная Председателем Верховной Рады Украины, а окончательно оно оформляется соответствующим распоряжением Председателя парламента.

Практическое значение

Закон формирует новую категорию лиц со специальным публично-правовым статусом. Он предусматривает для Основателей ряд прав, в частности возможность присутствовать на открытых и торжественных заседаниях Верховной Рады, обращаться в органы власти и быть принятыми руководителями государственных органов.

Также предусмотрено право на дипломатический паспорт для официальных поездок и возможность получать пожизненное денежное содержание в размере 80 % заработной платы народного депутата — члена комитета.

Отдельные положения закона направлены на государственное увековечение памяти этих лиц, в частности мемориализацию их памяти и возможность присвоения их имен объектам топонимии.

Проблемные аспекты

Практическое применение закона может вызвать дискуссии относительно характера предоставленных прав, поскольку некоторые из них приближены к механизмам взаимодействия народных депутатов с органами власти.

Дискуссионным также может быть порядок лишения статуса, в частности оценка действий, направленных против независимости или суверенитета государства.

Отдельного внимания требует и бюджетный аспект реализации закона, связанный с выплатой пожизненного денежного содержания и другими государственными гарантиями.

Таким образом, Закон Украины № 4700-IX «О статусе Основателя современного государства Украина — народного депутата» вводит специальный правовой статус для народных депутатов, принимавших участие в принятии ключевых актов украинской независимости. Он сочетает символическое государственное признание их роли с конкретными правами и гарантиями, формируя институциональный механизм увековечения основателей современной украинской государственности.

Верховная Рада Украины закон депутат Владимир Зеленский

