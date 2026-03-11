  1. Судова практика
  2. / В Україні

Із СІЗО телефонував потерпілим і просив «у борг на заставу»: суд визнав винним шахрая

07:36, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перебуваючи під вартою у СІЗО, житель Бердичева організував телефонну шахрайську схему: телефонував на випадкові номери, представлявся родичем або знайомим і виманював у людей гроші нібито «в борг» для внесення застави, тоді як його спільник обготівковував переказані кошти.
Із СІЗО телефонував потерпілим і просив «у борг на заставу»: суд визнав винним шахрая
фото: ДСА в Житомирській областi
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області оголосив вирок у справі телефонного шахрайства з СІЗО. Про це повідомили у суді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Організатору злочинної схеми призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, а за сукупністю кримінальних правопорушень остаточно — 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його пособника засуджено до двох років позбавлення волі, однак від відбування покарання його звільнено з випробувальним строком два роки. За іншими інкримінованими статтями суд виправдав обох фігурантів через недоведеність їхньої вини.

Як встановлено вироком суду, житель Бердичева, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі, розробив і реалізував злочинний план, унаслідок чого незаконно заволодів коштами численних потерпілих. Він телефонував на випадкові номери, представлявся родичем, знайомим або товаришем і просив позичити гроші. Потерпілі, введені в оману, переказували значні суми коштів на мобільний рахунок.

Згодом до реалізації схеми було залучено іншу особу, яка обготівковувала так звані «позичені» кошти через банкомати та передавала їх співмешканці організатора.

Під час судового розгляду організатор визнав свою вину та пояснив, що таким способом намагався зібрати кошти для внесення застави. Інший учасник справи заявив, що не знав про злочинне походження грошей і вини не визнав.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів (справа №711/7048/23).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд шахрай Бердичів судова практика вирок Житомирська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

КАС ВС пояснив, що потрібно враховувати при виплаті одноразової грошової допомоги поліцейському через інвалідність

Колишній правоохоронець вимагав визнати незаконною відмову Нацполіції у виплаті допомоги після встановлення йому інвалідності.

Інна Отрош і Ольга Примак-Березовська представили бачення роботи РСУ на з’їзді суддів

Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська представили делегатам ХХ з’їзду своє бачення розвитку самоврядування, наголосивши на необхідності чітких критеріїв оцінювання та важливості командної роботи для відновлення довіри до системи.

Позиція ВП ВС: після втрати права на виконання рішення стягнення 3% річних неможливе

Велика Палата Верховного Суду сформулювала підхід до застосування статті 625 ЦК України у випадках, коли рішення суду про стягнення боргу залишається невиконаним, але кредитор втрачає право на його примусове виконання.

На ХХ з’їзді розгорілася дискусія щодо формування Ради суддів: чи можна голосувати за відсутніх кандидатів

Перед делегатами постало питання, чи можна обирати тих кандидатів, які відсутні на З’їзді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]