Із СІЗО телефонував потерпілим і просив «у борг на заставу»: суд визнав винним шахрая

Перебуваючи під вартою у СІЗО, житель Бердичева організував телефонну шахрайську схему: телефонував на випадкові номери, представлявся родичем або знайомим і виманював у людей гроші нібито «в борг» для внесення застави, тоді як його спільник обготівковував переказані кошти.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області оголосив вирок у справі телефонного шахрайства з СІЗО. Про це повідомили у суді.

Організатору злочинної схеми призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, а за сукупністю кримінальних правопорушень остаточно — 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його пособника засуджено до двох років позбавлення волі, однак від відбування покарання його звільнено з випробувальним строком два роки. За іншими інкримінованими статтями суд виправдав обох фігурантів через недоведеність їхньої вини.

Як встановлено вироком суду, житель Бердичева, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі, розробив і реалізував злочинний план, унаслідок чого незаконно заволодів коштами численних потерпілих. Він телефонував на випадкові номери, представлявся родичем, знайомим або товаришем і просив позичити гроші. Потерпілі, введені в оману, переказували значні суми коштів на мобільний рахунок.

Згодом до реалізації схеми було залучено іншу особу, яка обготівковувала так звані «позичені» кошти через банкомати та передавала їх співмешканці організатора.

Під час судового розгляду організатор визнав свою вину та пояснив, що таким способом намагався зібрати кошти для внесення застави. Інший учасник справи заявив, що не знав про злочинне походження грошей і вини не визнав.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів (справа №711/7048/23).

