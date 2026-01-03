  1. В мире

Трамп заявил, что США успешно провели операцию в Венесуэле — Мадуро вывезли из страны

11:31, 3 января 2026
По словам Дональда Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
Трамп заявил, что США успешно провели операцию в Венесуэле — Мадуро вывезли из страны
Фото: cnn.com
Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе с супругой был задержан и вывезен из страны», — заявил Трамп.

По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Он пообещал предоставить подробности позже.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже, Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. 

