Трамп заявил, что США успешно провели операцию в Венесуэле — Мадуро вывезли из страны
Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе с супругой был задержан и вывезен из страны», — заявил Трамп.
По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Он пообещал предоставить подробности позже.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.
Позже, Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.
