Який документ підтверджує взяття на облік платника єдиного внеску та як його отримати – подробиці

Підтвердження обліку забезпечується витягом з ЄДР для ФОП і юросіб та повідомленням форми № 2-ЄСВ для інших категорій платників.

В Україні підтвердження взяття на облік платника єдиного внеску (ЄСВ) регулюється законодавством про соціальне страхування та державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Про це повідомило Головне управління ДПС в Івано-Франківській області

Згідно зі Статтею 5 Закону № 2464 та нормативами, взяття на облік здійснюється на основі даних Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відомості з ЄДР надходять до контролюючих органів у рамках інформаційної взаємодії між системами реєстру та органів державного контролю.

Випадки для отримання документів

Для платників, на яких поширюється дія Закону № 755 (юридичні особи та ФОП):

підтвердженням є виписка або витяг з ЄДР, яку платник може отримати у паперовій або електронній формі згідно з Порядком № 1692.

Для платників, на яких не поширюється дія Закону № 755 (дипломатичні представництва, іноземні філії та підрозділи, самозайняті особи, члени фермерських господарств):

підтвердженням є повідомлення про взяття на облік за формою № 2-ЄСВ, яке контролюючий орган надсилає або вручає наступного робочого дня після взяття на облік.

Додаткові можливості

Крім того, платник ЄСВ або застрахована особа може отримати документальне підтвердження інформації з реєстру страхувальників через запит до контролюючого органу.

Витяг із реєстру страхувальників або довідку за формою 1-ДРС можна отримати через Електронний кабінет на cabinet.tax.gov.ua у режимі «Заяви, запити для отримання інформації» або «Перегляд звітності».

Таким чином, для юридичних осіб і ФОП підтвердження обліку забезпечується через дані ЄДР, а для інших категорій – через повідомлення форми № 2-ЄСВ, з можливістю отримання витягу через електронний кабінет.

