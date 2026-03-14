  1. В Украине

Какой документ подтверждает постановку на учет плательщика единого взноса и как его получить — подробности

19:23, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подтверждение постановки на учет осуществляется посредством выписки из ЕГР для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также уведомления формы № 2-ЕСВ для других категорий плательщиков.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине подтверждение постановки на учет плательщика единого взноса (ЕСВ) регулируется законодательством о социальном страховании и государственной регистрации юридических и физических лиц. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно статье 5 Закона № 2464 и нормативам, постановка на учет осуществляется на основе данных Единого государственного реестра (ЕГР) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Сведения из ЕГР поступают в контролирующие органы в рамках информационного взаимодействия между системами реестра и органов государственного контроля.

Случаи для получения документов

Для плательщиков, на которых распространяется действие Закона № 755 (юридические лица и ФЛП):

  • подтверждением является выписка или отрывок из ЕГР, которую плательщик может получить в бумажной или электронной форме согласно Порядку № 1692.

Подробная информация доступна на веб-портале Министерства юстиции Украины

Для плательщиков, на которых не распространяется действие Закона № 755 (дипломатические представительства, иностранные филиалы и подразделения, самозанятые лица, члены фермерских хозяйств):

  • подтверждением является уведомление о постановке на учет по форме № 2-ЕСВ, которое контролирующий орган направляет или вручает на следующий рабочий день после постановки на учет.

Дополнительные возможности

Кроме того, плательщик ЕСВ или застрахованное лицо может получить документальное подтверждение информации из реестра плательщиков путем подачи запроса в контролирующий орган.

Выписку из реестра страхователей или справку по форме 1-ДРС можно получить через Электронный кабинет на cabinet.tax.gov.ua в режиме «Заявления, запросы для получения информации» или «Просмотр отчетности».

Таким образом, для юридических лиц и ФЛП подтверждение учета обеспечивается через данные ЕГР, а для других категорий – через уведомление формы № 2-ЕСВ, с возможностью получения выписки через электронный кабинет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]