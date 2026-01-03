  1. У світі

США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення

15:07, 3 січня 2026
Мадуро обвинувачують у змові щодо наркотероризму, змові щодо імпорту кокаїну, володінні кулеметами та вибуховими пристроями, а також у змові щодо володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти США.
США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення
Фото: Getty Images
У суботу, 3 січня, Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка. Про це написала генпрокурор США Памела Бонді на своїй сторінці у соцмережі Х.

Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

«Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах. Від імені всього Мінюсту США я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він мав мужність вимагати відповідальності від імені американського народу, а також висловити величезну подяку нашим хоробрим військовим, які провели неймовірну і надзвичайно успішну операцію із затримання цих двох підозрюваних міжнародних наркоторговців», - написала вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

США Венесуела

