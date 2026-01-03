США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення
У суботу, 3 січня, Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка. Про це написала генпрокурор США Памела Бонді на своїй сторінці у соцмережі Х.
Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.
«Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах. Від імені всього Мінюсту США я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він мав мужність вимагати відповідальності від імені американського народу, а також висловити величезну подяку нашим хоробрим військовим, які провели неймовірну і надзвичайно успішну операцію із затримання цих двох підозрюваних міжнародних наркоторговців», - написала вона.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.
Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.